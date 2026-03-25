CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da süren çatışmalara rağmen ABD ile İran arasında ateşkes sağlanabileceğine yönelik haber akışı ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle pozitif seyrediyor.

AA

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 12:42

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,5 artışla 587,8 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 10.074 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,7 değer kazanarak 23.034 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,7 artışla 44.125 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 yükselişle 17.171 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,5 primle 7.863 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalardaki risk iştahı, enerji arzına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle toparlanırken Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin taraflardan gelen çelişkili mesajlarda fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, önceki gün Orta Doğu'da bir anlaşma zemini üzerinde çalışıldığına yönelik açıklamalarına ek olarak, dün de İran ile müzakere halinde olduklarını ifade etmesi bölgedeki gerilimlerin yakın zamanda sona erebileceğine dair umutları artırdı.

Bölgede tansiyonun tam olarak yatışmaması yatırımcıları temkinli hareket etmeye yöneltirken bu durum piyasaların güçlü bir toparlanmaya girmesini engelliyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellediklerini açıkladı. Ardından İran Ordusu, Irak'ta Erbil Havalimanı'ndaki ABD üssüne karadan karaya füzelerle saldırı yapıldığını duyurdu.

Orta Doğu'daki gerilimlerin bir süre daha sürebileceği ve ABD'nin bölgede olası bir kara harekatı düzenleyebileceği ihtimalleri de piyasalarda olası senaryolar arasında yer alıyor.

Öte yandan ABD basınında, yaklaşık 3 bin askerin "savaşa destek" amacıyla Pentagon tarafından Orta Doğu'ya gönderilmesi konusunda son aşamaya gelindiği ancak henüz resmi talimatın verilmediğine yönelik haberler yer aldı.

Makroekonomik veri tarafında ise İngiltere'de şubat ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 3 ile önceki aya paralel gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de cari işlemler dengesinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.041,0600 Değişim 96,45 Son veri saati:
Düşük 13003,95 Yüksek 13100,4
Açılış
44,3605 Değişim 0,0748 Son veri saati:
Düşük 44,2835 Yüksek 44,3583
Açılış
51,4891 Değişim 0,1868 Son veri saati:
Düşük 51,4429 Yüksek 51,6297
Açılış
6.501,8500 Değişim 208,805 Son veri saati:
Düşük 6353,627 Yüksek 6562,432
Açılış
103,8030 Değişim 4,9810 Son veri saati:
Düşük 101,4157 Yüksek 106,3967
Açılış
BİST En Aktif Hisseler