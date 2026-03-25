Bitcoin 70 bin doları aştı: Piyasalarda temkinli yükseliş sürüyor

Analistler, Bitcoin'in 69 bin dolar civarındaki destek seviyesini test ettikten sonra toparlandığını ancak yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminin sürdüğünü vurguluyor.

Altcoin piyasalarında sınırlı yükselişler gözlemlenirken, yatırımcıların genel olarak daha seçici ve kısa vadeli fırsatlara yöneldiği ifade ediliyor.

Bitcoin, 70.210 dolar seviyesinde işlem görürken, son 24 saatte işlem hacmi yüzde 20 düşerek 40,43 milyar dolara geriledi. Uzmanlar, düşük işlem hacmi ve süren satış baskısının, yükselişi kırılgan hâle getirdiğine dikkat çekiyor.

Altcoinlerde ise son 24 saatte öne çıkan hareketler şu şekilde: Ethereum yüzde 1 artışla 2.160 dolara yükselirken, BNB, XRP, Solana, Dogecoin, Hyperliquid ve Cardano'da yüzde 6'ya varan kazançlar görüldü. Tron ise yüzde 0,8 değer kaybetti. Analistler, Ethereum'un 2.100 doların üzerine çıkmasını olumlu bulsa da piyasanın genelinde güçlü bir ivmenin oluşmadığını belirtiyor.

Kritik direnç seviyelerinin aşılması halinde yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceği belirtilirken, piyasanın hâlihazırda kısa vadeli fırsatlara odaklı temkinli bir seyir izlediği vurgulanıyor.

Haftalık değerlendirmede ise kayıplar göze çarpıyor: Geçtiğimiz hafta Ethereum yüzde 7,2, Bitcoin ise yüzde 4,7 değer kaybetti. Büyük altcoinler arasında BNB, XRP, Solana, Dogecoin, Hyperliquid ve Cardano'da yüzde 8'e varan düşüşler gözlemlenirken, Tron sınırlı bir yükselişle yüzde 0,6 arttı.