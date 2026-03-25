İspanya’dan tarım ve enerji sektörüne 5 milyar euroluk destek paketi

Kraliyet Kararnamesi ile 22 Mart'ta yürürlüğe giren ve 26 Mart'ta mecliste onaylanması beklenen düzenleme kapsamında, tarım ve hayvancılık için toplam 877 milyon euro ayrıldığı açıklandı.

YAKIT VE DOĞRUDAN DESTEKLER ÖNE ÇIKIYOR

Paket, çiftçiler, hayvancılar, balıkçılar ve nakliyeciler için litre başına 20 sent yakıt sübvansiyonu içeriyor. Bu destekler, üretim maliyetlerini azaltmak ve gıda fiyatlarını kontrol altında tutmak amacıyla sağlanıyor. Ayrıca gübre alımları için verilen desteklerin de sürdürüleceği belirtildi.

VERGİ İNDİRİMLERİ VE YEŞİL ENERJİ TEŞVİKLERİ

Destek paketinde tüm üretim sektörünü kapsayan genel enerji vergisi indirimi yer alıyor. Elektrik faturalarındaki KDV oranı %21'den %10'a düşürülürken, güneş panelleri ve ısı pompaları için gelir vergisi indirimleriyle yenilenebilir enerji yatırımları teşvik ediliyor. Yetkililer, son 7 yılda İspanya'nın yenilenebilir enerji kapasitesinin %150 arttığını ve bunun ülkeyi dış şoklara karşı daha dayanıklı hâle getirdiğini vurguladı.

TOPLAM 5 MİLYAR EURO'LUK PAKET PARLAMENTO ONAYINI BEKLİYOR

80 maddeden oluşan ve toplam büyüklüğü 5 milyar euroya ulaşan paket, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği küresel enerji ve ekonomik krizlere karşı hazırlandı. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemenin kalıcı hale gelmesi için 26 Mart'ta parlamentoda onaylanması bekleniyor.