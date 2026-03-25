İspanya’dan tarım ve enerji sektörüne 5 milyar euroluk destek paketi

İspanya’daki azınlık sol koalisyon hükümeti, Orta Doğu’daki çatışmaların yol açtığı enerji fiyat artışları ve arz sorunlarına karşı kapsamlı bir destek paketi başlattı. Paket, tarım ve hayvancılık sektörlerine de önemli mali destekler sunuyor.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 11:08

Kraliyet Kararnamesi ile 22 Mart'ta yürürlüğe giren ve 26 Mart'ta mecliste onaylanması beklenen düzenleme kapsamında, tarım ve hayvancılık için toplam 877 milyon euro ayrıldığı açıklandı.

YAKIT VE DOĞRUDAN DESTEKLER ÖNE ÇIKIYOR

Paket, çiftçiler, hayvancılar, balıkçılar ve nakliyeciler için litre başına 20 sent yakıt sübvansiyonu içeriyor. Bu destekler, üretim maliyetlerini azaltmak ve gıda fiyatlarını kontrol altında tutmak amacıyla sağlanıyor. Ayrıca gübre alımları için verilen desteklerin de sürdürüleceği belirtildi.

VERGİ İNDİRİMLERİ VE YEŞİL ENERJİ TEŞVİKLERİ

Destek paketinde tüm üretim sektörünü kapsayan genel enerji vergisi indirimi yer alıyor. Elektrik faturalarındaki KDV oranı %21'den %10'a düşürülürken, güneş panelleri ve ısı pompaları için gelir vergisi indirimleriyle yenilenebilir enerji yatırımları teşvik ediliyor. Yetkililer, son 7 yılda İspanya'nın yenilenebilir enerji kapasitesinin %150 arttığını ve bunun ülkeyi dış şoklara karşı daha dayanıklı hâle getirdiğini vurguladı.

TOPLAM 5 MİLYAR EURO'LUK PAKET PARLAMENTO ONAYINI BEKLİYOR

80 maddeden oluşan ve toplam büyüklüğü 5 milyar euroya ulaşan paket, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği küresel enerji ve ekonomik krizlere karşı hazırlandı. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemenin kalıcı hale gelmesi için 26 Mart'ta parlamentoda onaylanması bekleniyor.

Avrupa Birliği, Rus Petrolü Yasağını Erteledi Avrupa Birliği, Rus Petrolü Yasağını Erteledi 25 Mart 2026 09:06
İngiltere’de enflasyon beklentileri yükseldi: Endişeler artıyor! İngiltere’de enflasyon beklentileri yükseldi: Endişeler artıyor! 25 Mart 2026 08:56
Kuveyt’ten petrol üretimine yeni fren: Gerginlik piyasaları etkiliyor Kuveyt’ten petrol üretimine yeni fren: Gerginlik piyasaları etkiliyor 25 Mart 2026 08:52
Avusturya Merkez Bankası büyüme tahminini güncelledi Avusturya Merkez Bankası büyüme tahminini güncelledi 25 Mart 2026 08:50
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 24 Mart 2026 17:00
ABD’de tarım dışı verimlilik oranı revize edildi ABD'de tarım dışı verimlilik oranı revize edildi 24 Mart 2026 16:52
Barclays, S&P 500 hedefini ve hisse kar tahminini yükseltti Barclays, S&P 500 hedefini ve hisse kar tahminini yükseltti 24 Mart 2026 15:39
Güney Kore’den, petrol fiyatlarındaki artışa karşı tasarruf tedbirleri Güney Kore'den, petrol fiyatlarındaki artışa karşı tasarruf tedbirleri 24 Mart 2026 15:18
Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle Alman ekonomisi ivme kaybetti Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle Alman ekonomisi ivme kaybetti 24 Mart 2026 15:12
Küresel ham çelik üretimi Şubat’ta geriledi: Türkiye ve Hindistan artışta! Küresel ham çelik üretimi Şubat'ta geriledi: Türkiye ve Hindistan artışta! 24 Mart 2026 15:01
Endonezya artan petrol fiyatları nedeniyle mesaiyi 4 güne indirecek Endonezya artan petrol fiyatları nedeniyle mesaiyi 4 güne indirecek 24 Mart 2026 13:45
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 24 Mart 2026 12:00
