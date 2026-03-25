İngiltere’de enflasyon beklentileri yükseldi: Endişeler artıyor!

İngiltere’de halkın enflasyon beklentileri mart ayında keskin bir artış göstererek dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bu yükselişin, Orta Doğu’daki gerilimin fiyatlar üzerindeki etkisi konusunda İngiltere Merkez Bankası’ndaki kaygıları artırması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 08:56

YouGov'un Citi adına gerçekleştirdiği aylık ankete göre, kısa vadeli enflasyon beklentisi martta yüzde 3,3'ten yüzde 5,4'e çıkarak 2023'ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Uzun vadeli beklentiler ise daha sınırlı bir artışla yüzde 3,6'dan yüzde 4,5'e yükseldi.

Citi ekonomisti Callum McLaren-Stewart, son dönemde gerileme eğiliminde olan bu göstergelerin yeniden yükselmesinin, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda enflasyon baskılarının kalıcılığına dair endişeleri güçlendirebileceğini ifade etti.

Geçen hafta İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranlarını oy birliğiyle sabit tutma kararı almıştı. Ancak bazı kurul üyeleri, enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda faiz artırımı ihtiyacının gündeme gelebileceğine işaret etti. Bu olasılığın, zaten kırılgan bir büyüme görünümüne sahip ekonomi üzerinde ilave baskı yaratabileceği değerlendiriliyor.

McLaren-Stewart ayrıca, bazı politika yapıcıların tek bir aya ait veriler üzerinden güçlü çıkarımlar yapılmasına karşı temkinli yaklaşabileceğini belirtti. Buna rağmen, söz konusu artışın büyüklüğünün göz ardı edilmesinin zor olduğunu vurguladı.

