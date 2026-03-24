New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilime dair belirsizliğin sürmesiyle güne düşüşle başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Mart 2026 17:00

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 azalarak 46.099,86 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 azalışla 6.552,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 düşüşle 21.807,59 puana geriledi.

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin belirsizlik yatırımcıların risk iştahını baskılarken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

KÜRESEL PİYASADA İYİMSERLİK

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran ile "verimli" görüşmeler gerçekleştirildiğini ve iki ülkenin de "anlaşma yapmak istediğini" belirtmesi, bölgede tansiyonun düşebileceğine dair beklentilerle piyasaları desteklemişti.

Buna karşın, İran tarafının yaptırımlar kaldırılana kadar saldırıların süreceğine yönelik söylemleri risk algısının yeniden yükselmesine neden oldu.

İran'ın yakın coğrafyadaki ülkeleri hedef alması ve ABD deniz kuvvetlerinin bölgede yoğunlaştığına yönelik haber akışı, piyasalarda yakın zamanda yeni bir saldırı dalgası ihtimaline yönelik endişeleri artırdı.

Trump'ın gerginliklerin sona erebileceğine ilişkin iyimser mesajlarıyla 100 doların altına gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 16.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 4 artışla 103,63 dolara yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliğinde geçen yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2,8'den 1,8'e revize edildi.

Öte yandan, varlık yönetimi şirketi Ares Management'ın taleplerdeki artış üzerine, özel kredi fonundan para çekme limitini yüzde 5 ile sınırladığı ve Apollo Global Management'ın da benzer bir adım attığına dair haber sonrasında, özel kredi sektörüne yönelik endişeler yeniden gündeme geldi. Ares'in hisseleri yüzde 2 ve Apollo'nun hisseleri yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

İlginizi Çekebilir
ABD inşaat harcamalarında düşüş! Özel sektör harcamaları geriledi ABD inşaat harcamalarında düşüş! Özel sektör harcamaları geriledi 24 Mart 2026 09:22
Demir cevheri fiyatları arz ve talep dengesiyle yükseldi: Karlılık artışı sınırlıyor Demir cevheri fiyatları arz ve talep dengesiyle yükseldi: Karlılık artışı sınırlıyor 24 Mart 2026 09:19
Japonya’da çekirdek enflasyon beklentilerin altında: BoJ faiz kararı için belirsizlik sürüyor Japonya’da çekirdek enflasyon beklentilerin altında: BoJ faiz kararı için belirsizlik sürüyor 24 Mart 2026 09:16
Deutsche Bank’tan ECB tahmininde şahin revizyon: Faiz artışı beklentisi güçlendi Deutsche Bank’tan ECB tahmininde şahin revizyon: Faiz artışı beklentisi güçlendi 24 Mart 2026 09:14
AB’de yeni otomobil satışları şubatta arttı AB'de yeni otomobil satışları şubatta arttı 24 Mart 2026 09:10
ABD’de Fed başkanlığı için hukuki belirsizlik: Trump ile Powell arasında kriz derinleşiyor ABD’de Fed başkanlığı için hukuki belirsizlik: Trump ile Powell arasında kriz derinleşiyor 24 Mart 2026 09:09
Piyasalar Orta Doğu gündeminde yön bulma arayışında! Piyasalar Orta Doğu gündeminde yön bulma arayışında! 24 Mart 2026 09:04
Japonya 40 yıllık tahvil ihalesine talep ortalama seviyede! Yüksek getiriler yatırımcıyı çekiyor Japonya 40 yıllık tahvil ihalesine talep ortalama seviyede! Yüksek getiriler yatırımcıyı çekiyor 24 Mart 2026 08:44
Piyasalarda dalgalanma: Asya borsaları yükselirken ABD ve Avrupa vadeli işlemleri geriledi Piyasalarda dalgalanma: Asya borsaları yükselirken ABD ve Avrupa vadeli işlemleri geriledi 24 Mart 2026 08:41
AB’den İran ile müzakere çağrısı! Enerji fiyatlarındaki artış küresel etki yaratıyor AB'den İran ile müzakere çağrısı! Enerji fiyatlarındaki artış küresel etki yaratıyor 24 Mart 2026 08:38
Saudi Aramco: Hürmüz’deki aksamalara karşı Yenbu rotasını devreye aldık Saudi Aramco: Hürmüz'deki aksamalara karşı Yenbu rotasını devreye aldık 24 Mart 2026 08:34
Çin, akaryakıt fiyatlarına müdahale etti Çin, akaryakıt fiyatlarına müdahale etti 24 Mart 2026 08:32
