Kuveyt’ten petrol üretimine yeni fren: Gerginlik piyasaları etkiliyor

Yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişin tehlikeye girmesinin üretimi düşürme kararında etkili olduğu vurgulandı. Bölgedeki gelişmelerin küresel enerji piyasaları açısından ciddi bir risk oluşturduğu ifade edilirken, savaşın bitmesiyle birlikte üretimin kademeli olarak artırılacağı belirtildi.

Ancak üretimde ne kadar kesintiye gidildiğine dair net bir rakam paylaşılmadı. Kuveyt daha önce, 10 Mart'ta günlük petrol üretimini 3 milyon varilden 500 bin varile indirdiğini duyurmuştu.

Öte yandan İran, ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini sınırladığını ve koordinasyonsuz geçiş yapan gemilere müdahale edileceğini açıklamıştı.

Uluslararası Enerji Ajansı ise 11 Mart'ta, üye ülkelerin toplamda 400 milyon varillik stratejik petrol rezervini piyasaya sunma kararı aldığını bildirdi. Uzmanlara göre, arz daralmasının etkileri henüz tüketiciye tam yansımadı ancak bu haftadan itibaren daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.