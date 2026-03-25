Avrupa Birliği, Rus Petrolü Yasağını Erteledi

Avrupa Birliği (AB), enerji piyasasındaki dalgalanmalar ve üye ülkeler arasındaki ayrılıklar sebebiyle Rusyadan petrol ithalatı yasağı kararını erteledi.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 09:06

Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan petrol ithalatını tamamen yasaklamayı hedefleyen yasa teklifini, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji piyasasında yarattığı hareketlilik nedeniyle ileri bir tarihe bıraktı.

AB Komisyonu, enerji stratejisinin önemli adımlarından biri olan ve 15 Nisan'da açıklanması planlanan düzenlemeyi yasama takviminden çıkardı. Böylece, uzun süredir gündemde olan Rus petrolüne yönelik tam yasak planı belirsiz bir zamana ertelenmiş oldu.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ OYNAKLIK ETKİLİ OLDU

Brüksel'de konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, mevzuat planlamasının yönlendirici nitelik taşıdığını belirterek teklifin ne zaman sunulacağına ilişkin kesin bir tarih veremeyeceklerini dile getirdi.

Itkonen, düzenleme üzerinde çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, Rusya'dan enerji ithalatına yeniden yönelmenin geçmişte yapılan hataların tekrarı olacağını ifade etti.

2027 HEDEFİ ŞİMDİLİK ASKIDA

AB'nin hedefi, en geç 2027 yılı sonuna kadar Rus petrolü ithalatını tamamen sonlandırmaktı. Ancak mevcut koşullar nedeniyle bu planın hayata geçirilmesine yönelik takvim ertelenmiş durumda.

ÜYE ÜLKELER ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI SÜRÜYOR

Birlik daha önce deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne yaptırım uygulamaya başlamıştı. Bu yaptırımların yürürlükte kalabilmesi için her altı ayda bir üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

Öte yandan Macaristan ve Slovakya, kendilerine tanınan muafiyet kapsamında boru hattı üzerinden Rus petrolü almayı sürdürüyor. Bu ülkeler, enerji yaptırımlarına karşı temkinli yaklaşırken, AB içinde ortak bir enerji politikası oluşturulmasını zorlaştırıyor.

