Küresel ham çelik üretimi Şubat'ta geriledi: Türkiye ve Hindistan artışta!

World Steel Association (Worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre, küresel ham çelik üretimi 2026 yılının Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,2 düşüş göstererek 141,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk iki ayını kapsayan Ocak-Şubat döneminde ise toplam üretim %1,5 azalarak 298,2 milyon ton olarak kaydedildi.

Oluşturma Tarihi 24 Mart 2026 15:01

Türkiye, bu dönemde üretimini artıran ülkeler arasında yer aldı. Şubat ayında ham çelik üretimi yıllık bazda %3,44 yükselerek 3,02 milyon tona ulaşırken, Ocak-Şubat döneminde %4,69 artışla 6,41 milyon ton seviyesine çıktı.

Dünya üretiminde lider konumda bulunan China'da ise üretim geriledi. Şubat ayında %3,6 düşüşle 76,09 milyon ton olan üretim, yılın ilk iki ayında da aynı oranda azalarak 160,34 milyon ton olarak gerçekleşti. Buna karşılık India, güçlü artışını sürdürdü; Şubat ayında üretim %7,69 artarak 13,6 milyon tona, Ocak-Şubat döneminde ise %9,69 yükselerek 28,89 milyon tona ulaştı.

United States'te ham çelik üretimi Şubat ayında %5,76 artışla 6,54 milyon tona çıkarken, yılın ilk iki ayında %4,9 artışla 13,65 milyon ton olarak kaydedildi. Japan'da ise üretim Şubat'ta sınırlı bir düşüşle %0,04 azalarak 6,4 milyon ton, iki aylık dönemde %0,28 düşüşle 13,15 milyon ton oldu.

Russia'da üretimde belirgin bir gerileme yaşandı. Şubat ayında %10,2 düşüşle 5,03 milyon ton olan üretim, Ocak-Şubat döneminde %8,96 azalarak 10,51 milyon tona geriledi.

South Korea'da üretim Şubat ayında %0,18 artışla 4,82 milyon tona yükselirken, yılın ilk iki ayında %2,49 artışla 10,43 milyon ton seviyesine çıktı. Germany'de ise üretim Şubat'ta %4,8 artarak 2,83 milyon ton, Ocak-Şubat döneminde %9,9 artışla 5,91 milyon ton oldu.

Öte yandan Brazil'de üretim Şubat ayında %5,72 azalarak 2,52 milyon tona, yılın ilk iki ayında ise %3,38 düşüşle 5,26 milyon tona geriledi. Iran'da ise Şubat ayında %1,33 düşüşle 1,7 milyon ton olan üretim, iki aylık dönemde %7,93 artarak 4,27 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

