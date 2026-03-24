Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin taraflardan gelen çelişkili mesajların etkisiyle karışık seyrederken, yatırımcıların odağı bölgede açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Mart 2026 12:00

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 576,8 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 9.898 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,1 primle 7.731 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 22.553 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 43.073 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 16.862 puandan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması için tanıdığı 48 saatlik süre dün akşam itibarıyla sona erdi. Trump, ABD Savunma Bakanlığına, İran'daki enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdiğini duyurdu.

Trump'ın Orta Doğu'da yakın zamanda barış sağlanabileceğine işaret eden açıklamaları piyasalara nefes aldırsa da İran tarafının yaptırımlar kaldırılana kadar saldırıların süreceğine yönelik söylemleri risk algısını yeniden artırdı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Trump'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine saplandığı bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor." dedi.

Söz konusu açıklamalar bölgedeki gerilimin seyrine ilişkin netlik sağlamazken, Trump'ın gerginliklerin sona erebileceğine ilişkin iyimser mesajlarıyla 100 doların altına gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, çatışmaların sürebileceği korkularıyla yeniden 100 doların üzerine sıçradı.

Makroekonomik tarafta ise Almanya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisi 51,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, hizmet sektörü PMI verisi 51,2 ile beklentilerin altında kaldı.

Günün geri kalanında Orta Doğu'daki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

