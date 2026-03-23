Anasayfa Finans Ekonomi Altının kilogram fiyatı 6 milyon 500 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 500 bin liraya indi.

Oluşturma Tarihi 23 Mart 2026 16:43

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 914 bin lira, en yüksek 7 milyon 215 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 8,7 düşüşle 6 milyon 500 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı çarşamba gününü 7 milyon 120 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 38 milyar 475 milyon 353 bin 603,31 lira, işlem miktarı ise 5 bin 991,89 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 39 milyar 123 milyon 624 bin 615,57 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 7.120.000,00 4.985,25
En Düşük 5.914.000,00 4.255,00
En Yüksek 7.215.000,00 4.895,00
Kapanış 6.500.000,00 4.665,00
Ağırlıklı Ortalama 6.451.058,22 4.476,93
Toplam İşlem Hacmi (TL) 38.475.353.603,31
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.991,89
Toplam İşlem Adedi 724

