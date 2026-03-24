Anasayfa Finans Ekonomi Japonya 40 yıllık tahvil ihalesine talep ortalama seviyede! Yüksek getiriler yatırımcıyı çekiyor

Japonya 40 yıllık tahvil ihalesine talep ortalama seviyede! Yüksek getiriler yatırımcıyı çekiyor

Japonya’nın 40 yıllık devlet tahvili ihalesi, Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerilime rağmen yatırımcıların ilgisini korudu. Daha yüksek getirilerin etkisiyle ihalede oluşan talep, son 12 aylık ortalamaya paralel gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 24 Mart 2026 08:44

Salı günü düzenlenen ihalede teklif-karşılama oranı 2,54 olarak kaydedildi. Bu oran, önceki ihaledeki 2,76 seviyesinin altında kalırken, yıllık ortalamayla aynı düzeyde gerçekleşti. İhale sonrasında Japon tahvilleri elde ettikleri kazanımları büyük ölçüde korudu.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle küresel ölçekte tahvil getirilerinde artış gözleniyor. Japonya'nın 40 yıllık tahvil faizi de Ocak ayında görülen zirveye yakın seyrederek yaklaşık yüzde 3,75 seviyesinde bulunuyor.

Petrol ihtiyacının büyük bölümünü Orta Doğu'dan karşılayan Japonya için bölgedeki uzun süreli çatışmalar, enflasyon riskini artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan görüşmeleri olumlu değerlendirmesi ve enerji altyapısına yönelik olası saldırıların ertelenebileceğini açıklaması sonrası tahvil piyasasında kısmi toparlanma yaşandı.

Öte yandan artan tahvil getirileri ve petrol fiyatları, para politikası görünümünü etkilerken Japon yeni üzerinde baskı oluşturuyor. Kazuo Ueda, son toplantıda faiz artışı ihtimalini gündemde tutarken, yetkililer döviz piyasalarındaki aşırı oynaklığa karşı gerekli adımların atılabileceğini belirtti.

Japonya yönetimi, Nisan ayında başlayacak yeni mali yılda devlet tahvili ihraç miktarını azaltmayı planlıyor. Özellikle uzun vadeli borçlanmada kesintiye gidilmesi ve piyasa likiditesini artırmaya yönelik yeni düzenlemelerin devreye alınması öngörülüyor.

