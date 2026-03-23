Demir cevheri fiyatları yükseldi: Kömür ve çelik ürünlerinde artış hızlandı

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs vadeli demir cevheri kontratı yüzde 0,86 artışla 818,5 yuan (118,46 dolar) seviyesine çıktı. Singapur Borsası'ndaki Nisan kontratı ise yüzde 0,26 düşüşle 107,95 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.

Piyasa uzmanları, Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı deniz taşımacılığı maliyetleri ile kömür-kok ikamesine bağlı enerji etkisinin demir cevheri ve kok fiyatlarını yukarı taşıdığını belirtti. Ancak yatırımcılar temkinli davranırken, bazı oyuncular kâr realizasyonu yaptı.

Çin'de büyük limanlardaki demir cevheri stokları 20 Mart itibarıyla haftalık yüzde 0,74 azaldı; bu düşüşte sıcak metal üretimindeki artış etkili oldu. Arz tarafında ise Avustralya'daki tropikal siklon Narelle, Port Hedland'dan ihracat kesintisi endişelerini artırdı.

Güney Afrika ise Çin'den yapılan yapısal çelik ithalatına yüksek vergiler getirdi. Ülkede çelik tüketiminin yaklaşık yüzde 36'sı ithalatla karşılanırken, bunun yüzde 73'ü Çin kaynaklı.

Çelik üretiminde kullanılan hammaddelerde de güçlü yükselişler gözlendi. DCE'de koklaşabilir kömür fiyatları yüzde 10,33, kok fiyatları yüzde 6,31 değer kazanırken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,86, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,79, filmaşin yüzde 1,37 ve paslanmaz çelik yüzde 1,11 arttı.