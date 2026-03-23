Küresel bankalar Çin enflasyon beklentisini yukarı çekti

İran kaynaklı jeopolitik risklerin enerji fiyatlarını yukarı çekmesi, Çin'de enflasyon görünümünü yeniden şekillendirdi. Artan enerji maliyetleri, para politikasında beklenen gevşeme adımlarının da ötelenmesine neden oldu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GERİ ÇEKİLDİ

Bank of America, daha önce öngördüğü iki adet 10 baz puanlık faiz indirimi beklentisini iptal etti. Citigroup ise yılın ikinci yarısı için yalnızca tek bir 10 baz puanlık indirim beklentisini koruyor.

FİYAT BASKISI ÜRETİCİDE YOĞUNLAŞIYOR

Ekonomistlere göre maliyet kaynaklı artışlar daha çok üretici fiyatlarında hissediliyor. Tüketici enflasyonuna geçiş ise şu aşamada daha sınırlı kalıyor.

MALİ TEŞVİKLER ÖNE ÇIKABİLİR

Uzmanlar, Çin ekonomisinde büyümeyi desteklemek için para politikasından çok maliye politikası araçlarının daha belirleyici olacağını ifade ediyor.