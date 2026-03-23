Haftaya kayıpla başlayan Asya borsaları

ABD-İsrail ile İran hattında yükselen tansiyon, küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı. Petrol fiyatlarındaki artış ve sıkı para politikası beklentileri, Asya borsalarında geniş çaplı düşüşe yol açtı.

Oluşturma Tarihi 23 Mart 2026 09:06

Asya piyasaları haftanın ilk işlem gününde güçlü satışlarla karşılaştı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarını genişletebileceği ihtimali yatırımcıları temkinli davranmaya iterken, riskli varlıklardan çıkış hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimine yönelik sert mesajları da satış baskısını artıran unsurlar arasında yer aldı.

PETROL ARTIŞI ENFLASYON ENDİŞESİNİ TETİKLEDİ

Jeopolitik risklerin yükselmesiyle birlikte petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Bu gelişme, küresel ölçekte enflasyon kaygılarını yeniden gündeme taşıdı. Yatırımcılar, merkez bankalarının daha sıkı para politikalarına yönelebileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı. Asya işlemlerinde petrol fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti.

JAPONYA VE GÜNEY KORE ÖNE ÇIKTI

Bölgedeki en belirgin kayıplar Japonya ve Güney Kore'de görüldü.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8 ile 3,5 arasında değer kaybetti

TOPIX endeksi de benzer şekilde geriledi

Güney Kore'de KOSPI endeksi yüzde 5'e yaklaşan düşüşle dikkat çekti

Güney Kore'de ayrıca merkez bankasının daha agresif faiz artırımlarına gidebileceği beklentisi satışları derinleştirdi. Ekonomist Shin Hyun-song'un başkanlığa aday gösterilmesi, "şahin politika" beklentilerini güçlendirdi. ING analistleri bu gelişmeyi "sert bir atama" olarak yorumladı.

SATIŞ DALGASI BÖLGE GENELİNE YAYILDI

Sadece Japonya ve Güney Kore değil, Asya genelinde düşüşler etkili oldu:

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 3,1 geriledi

Çin'de CSI 300 ve Şanghay Bileşik endeksleri yaklaşık yüzde 2 düştü

Avustralya ASX 200 yüzde 0,7 kayıp yaşadı

Singapur Straits Times yüzde 1,8 geriledi

Hindistan Nifty 50 vadeli işlemleri yüzde 0,3 düşüş gösterdi

Enerji ithalatına bağımlı ekonomilerin, özellikle Hindistan'ın, bu süreçte daha kırılgan olduğu değerlendirmeleri öne çıktı.

WALL STREET'TEN ZAYIF SİNYAL

Asya piyasaları, ABD borsalarındaki negatif görünümden de etkilendi. S&P 500 vadeli işlemleri sabah saatlerinde gerilerken, Wall Street endeksleri üst üste dördüncü haftayı düşüşle tamamladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Hürmüz Boğazı'na yönelik gelişmeler piyasalardaki tedirginliği artırdı. ABD yönetiminin İran'a boğazın açılması için süre vermesi ve aksi durumda enerji altyapısının hedef alınabileceğini belirtmesi riskleri yükseltti. İran ise buna karşılık olarak bölgedeki enerji ve su altyapılarını hedef alabileceğini ve boğazı kapatabileceğini açıkladı.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Dördüncü haftasına giren çatışmada tansiyonu düşürecek somut bir adım henüz görülmedi. İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırı haberleri sürerken, bu durum küresel piyasalarda kısa vadede dalgalanmanın devam edebileceğine işaret ediyor.

