Morgan Stanley: ABD borsalarındaki düşüş “sağlıklı bir düzeltme” olarak görülüyor

Mike Wilson liderliğindeki ekip, yayımladığı notta düşüşün özellikle yarı iletken ve bellek hisseleri tarafından tetiklendiğini belirtti. Yıl boyunca bu hisselerde görülen güçlü yükselişin, hedge fonları ve kaldıraçlı ETF'lerdeki yoğun pozisyonlarla birleşerek satışları hızlandırdığı ifade edildi.

Stratejistler, boğa piyasasının yıl sonuna kadar devam etmesi halinde bu tür düzeltmelerin kaçınılmaz ve sağlıklı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca S&P 500 endeksi için 8.000 puanlık hedeflerini koruduklarını ve bunun mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 8'lik bir yükseliş potansiyeline işaret ettiğini vurguladılar.

Banka, güçlü ve yaygın kâr artışlarının devam edeceğini öngörürken, makroekonomik verilerin de piyasalar için destekleyici kalmayı sürdürdüğünü belirtti.