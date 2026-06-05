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Japonya’dan dövize müdahale sinyali: Yen baskısı ve rezervlerde gerileme!

Japonya’da döviz kurlarında artan oynaklık, hükümetin yeni bir müdahale adımı atabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Japon Maliye Bakanı Satsuki Katayama, dolar karşısında 160 seviyesine yaklaşan yenin korunması için gerekli görülmesi halinde piyasaya müdahale edilebileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 05 Haziran 2026 08:30

Japonya'da döviz rezervlerinde yaşanan 77,1 milyar dolarlık düşüş dikkat çekerken, toplam rezervler 1,306 trilyon dolara geriledi. Daha önce gerçekleştirilen büyük ölçekli müdahalelerin etkisiyle rezervlerde ciddi erime yaşandığı ifade ediliyor.

Yetkililer, piyasaya yönelik adımların devam edebileceğini ancak koşulların yakından izlendiğini aktarıyor.

Yatırımcılar, Japon yeni 160 seviyesine yaklaşırken olası resmi müdahale sinyallerine odaklanmış durumda. Bu seviye, piyasalarda kritik eşik olarak değerlendirilirken, spekülatif işlemlerde de artış gözleniyor.

Analistler, müdahalelerin finansmanı için ABD tahvillerinin satışının gündeme gelebileceğini değerlendiriyor. Öte yandan Japonya'nın, doğrudan tahvil satışına gitmeden likidite sağlayabilecek alternatif araçlar üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

Uzmanlar, küresel tahvil piyasasındaki dalgalanmaların Japonya'nın manevra alanını daraltabileceğine dikkat çekiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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