Blackstone’dan özel kredi fonunda geri alım sınırı: Para çekişlerine yüzde 5 kısıtı

ABD merkezli varlık yönetim şirketi Blackstone, yatırımcılardan gelen geri alım taleplerindeki yükseliş nedeniyle özel kredi fonu BCRED'de para çekme işlemlerine yönelik yüzde 5'lik limiti devreye aldı.

Şirket, Özel Kredi Fonu (BCRED) yatırımcılarına gönderdiği bilgilendirme mektubunu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sundu.

Mektupta, fonun 2021'de faaliyete geçmesinden bu yana yıllıklandırılmış bazda yüzde 9,3 toplam getiri sağladığı ve kaldıraçlı kredi piyasasına kıyasla daha iyi performans sergilediği ifade edildi. Ayrıca dalgalı piyasa koşullarına rağmen fonun dayanıklı yapısını koruduğu vurgulandı.

Fonun, yönetim kurulu onayı doğrultusunda her çeyrekte dolaşımdaki hisselerin en fazla yüzde 5'ine kadar geri alım gerçekleştirebildiği belirtilirken, bu oranı aşan taleplerin oransal şekilde karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, yılın ilk çeyreğinde yatırımcıların tüm geri alım taleplerinin karşılandığı ve bu amaçla yönetim kurulunun geri alım tavanını geçici olarak yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükselttiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Blackstone ve çalışanlarının da fonda yatırımcı konumunda olduğu aktarıldı.

İkinci çeyrekte ise geri alım taleplerinin dolaşımdaki hisselerin yaklaşık yüzde 10'una ulaştığı belirtilirken, fonun mevcut yapısı gereği yalnızca yüzde 5'lik kısmın karşılanabileceği ifade edildi.

Şirket, BCRED'in yatırımcılarına düzenli ve cazip gelir sunmaya devam edecek güçlü bir konumda bulunduğunu savundu.

Özel kredi sektöründe benzer uygulamalar daha önce de görülmüştü. Blue Owl, Apollo Global Management, Ares Management ve BlackRock gibi büyük yatırım şirketleri de fonlarından yapılan çıkışları belirli dönemlerde yüzde 5 seviyesinde sınırlandırmıştı.