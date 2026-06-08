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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni haziranda yükseldi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, haziranla birlikte art arda ikinci ayda da yükselişini sürdürdü.

AA

Oluşturma Tarihi 08 Haziran 2026 14:06

Piyasalara yönelik araştırmalar yapan Frankfurt merkezli Sentix, haziran ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, mayıs ayında eksi 16,4 puan olan endeks, haziranda 3 puanlık artışla eksi 13,4 puana yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin bu ay eksi 14,6 puan seviyesine geleceği yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya yönelik öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi eksi 11,3 puandan eksi 6,5 puana, Mevcut Durum Endeksi ise eksi 21,5 puandan eksi 20 puana çıktı.

Sentix açıklamasında, "İran'daki savaşın etkileri ve ham petrol fiyatlarındaki sert yükselişin tetiklediği Mart ve Nisan 2026'daki keskin ekonomik gerilemenin ardından, Sentix ekonomik endeksleri üst üste ikinci ayda da toparlanmasını sürdürmüştür. Böylece, ekonomide ciddi bir yavaşlama yaşanacağına dair endişeler gözle görülür şekilde hafiflemiştir." ifadelerine yer verildi.

"AVRO BÖLGESİ ULUSLARARASI KONJONKTÜRDEN FAYDALANIYOR"

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Avro Bölgesi ekonomisinde ciddi bir yavaşlama yaşanacağına dair endişelerin azaldığını belirtti.

Hussy, "Avro Bölgesi de bu olumlu uluslararası konjonktürden faydalanıyor ancak buradaki toparlanma, diğer öncü ekonomik bölgelere kıyasla daha az dinamik seyrediyor." yorumunu yaptı.

ABD ve Asya'daki ekonomik görünümün çok daha güçlü olduğunu kaydeden Hussy, Beklentiler Endeksi'ndeki yükselişe dikkati çekerek, "Bu durum, piyasa katılımcılarının önümüzdeki aylarda Avro Bölgesi'nde ekonomik istikrarın süreceğini öngördüğüne işaret ediyor." dedi.

Hussy, küresel ekonominin son ayların getirdiği jeopolitik yükleri üzerinden atmaya başladığını ancak Almanya ekonomisinin bu trendin gerisinde kalmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Alman Federal hükümetin reform kararlılığını eleştiren Hussy, şu yorumu yaptı:

"Almanya, büyük ekonomik bölgeler arasında 'sorunlu çocuk' olmayı sürdürüyor ve uluslararası toparlanma sinyallerinden şimdiye kadar oldukça sınırlı ölçüde yararlanabildi. Federal hükümet, uzun süredir ertelenen reformları hayata geçirecek siyasi kararlılıktan yoksun. Yatırımcılar da bu duruma zayıf bir 'ekonomik karne' vererek tepki gösteriyor."

ALMAN EKONOMİSİ TRENDİN GERİSİNDE KALIYOR

Almanya, küresel trendin aksine zayıf bir performans sergiledi. Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, mayıs ayındaki eksi 30,9 seviyesinden haziranda eksi 28,5 puana ulaştı.

Sentix raporunda Almanya'nın durumuna ilişkin, "Küresel ekonomi toparlanma eğilimi gösterirken, Alman ekonomisi bu trendin gerisinde kalarak daha az cesaret verici bir tablo sergilemeyi sürdürüyor." tespiti yapıldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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