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Yapay zeka rüzgarı gücünü kaybediyor: Küresel piyasalarda satış dalgası

Küresel piyasalarda yapay zeka temalı hisselere yönelik iyimserliğin zayıflaması, ABD vadeli endeksleri ve Asya borsalarında düşüşü beraberinde getirdi. Aynı dönemde petrol fiyatları yükselirken altın tarafında geri çekilme görüldü.

Oluşturma Tarihi 05 Haziran 2026 09:03

ABD'de Broadcom'un beklentilerin altında kalan satış tahmini, yapay zeka sektörüne ilişkin olumlu havayı bozarak Wall Street'te sektörel bir rotasyon başlattı. Yatırımcıların çip hisselerinden çıkarak daha geniş ve ekonomik döngüye duyarlı sektörlere yöneldiği gözlendi.

Broadcom hisseleri günü 2025 başından bu yana en sert düşüşü olan yüzde 13 kayıpla tamamlarken, bu durum yarı iletken endeksini de aşağı çekti. Buna rağmen S&P 500'de birçok şirket değer kazanırken Dow Jones endeksi tarihi zirvesini yeniledi.

Nasdaq 100 vadeli işlemleri gerilerken, teknoloji ağırlıklı satışların endeksi üst üste üçüncü gün düşüşe taşıdığı görüldü. Asya piyasalarında da benzer bir tablo oluştu; MSCI Asya endeksi gerilerken Güney Kore Kospi endeksi sert kayıplar verdi ve çip üreticisi SK Hynix hisseleri de düşüş yaşadı.

Piyasalardaki dalgalanmayı değerlendiren uzmanlar, yapay zeka rallisindeki hızlı yükselişin ardından bir düzeltme sürecinin doğal olduğunu ve Broadcom kaynaklı satışların kâr realizasyonu için bir fırsat yarattığını belirtti.

Asya para birimlerinde de baskı artarken, Güney Kore wonu zayıflayarak uzun süredir görülmeyen seviyelere geriledi. Endonezya rupisi rekor dip seviyelerine yakın seyrederken, Hindistan rupisi ise merkez bankası adımlarının etkisiyle değer kazandı.

Emtia tarafında Brent petrol fiyatları yükseliş eğilimini sürdürürken, altın fiyatları jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle geri çekildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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