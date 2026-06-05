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Fed yetkilisinden kritik mesaj: Enflasyon için faiz artışı mı, sabır mı?

Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, ABD Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelede faizleri sabit tutmak ile yeniden artırmak arasında kritik bir karar aşamasında olduğunu söyledi. Schmid, enflasyonun %3,5 seviyelerine yükselmesinin endişe verici olduğunu belirterek bunun geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunun belirleyici olacağını vurguladı.

Oluşturma Tarihi 05 Haziran 2026 08:48

Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, ABD Merkez Bankası'nın önünde iki temel yol bulunduğunu ifade etti: faiz oranlarını mevcut seviyede tutarak beklemek ya da uzun süredir hedefin üzerinde seyreden enflasyonu düşürmek için yeniden faiz artışına gitmek.

Oklahoma'da katıldığı bir ekonomi forumunda konuşan Schmid, enflasyonun yaklaşık %3,5 seviyesine doğru yükseldiğini ve bunun istenmeyen bir gelişme olduğunu belirtti.

Enflasyonun geçici olup olmadığının kritik bir karar noktası olduğuna dikkat çeken Schmid, "Bu artış kalıcı mı, yoksa geçici mi? Eğer kalıcıysa, enflasyonu kontrol altına almak için çeyrek ya da yarım puanlık faiz artışları gündeme gelebilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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