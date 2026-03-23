Çin'den küresel ekonomi çağrısı: Açıklık, inovasyon ve rekabet öne çıkıyor

Çin Başbakanı Li Çiang, ekonomide yükselen korumacılığa karşı daha fazla açıklık sağlanması, yeni piyasa olanaklarının oluşturulması ve sağlıklı, adil rekabete dayalı küresel piyasa düzeninin korunması çağrısında bulundu.

AA

Oluşturma Tarihi 23 Mart 2026 07:51

Çin Başbakanı Li Çiang, bugün Pekin'de başlayan Çin Kalkınma Forumu'nun açılışında, uluslararası iş dünyasının temsilcilerine hitap etti.

Tarih boyunca küresel ekonominin zorlukları aşıp refah ürettiği dönemlerin mevcut pazarlar üzerine rekabetten değil, açıklık ve teknolojik ilerleme yoluyla yeni pazarların yaratılmasından kaynaklandığına dikkati çeken Li, "Korumacılık her derde deva olamaz. Açıklık ve öncü girişimcilik ruhunu koruyarak serbest ticareti genişletmeli, inovasyonu etkin şekilde güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Li, bugünün dünyasında bir tarafta güç siyaseti yükselirken diğer tarafta uluslararası eşitlik ve adalet çağrılarının daha yüksek sesle dile getirildiğini aktararak, "Bu görünürde çelişkili gerçeklikler, daha derin düzeyde fikirlerin ve algıların çatışmasını, en önemlisi ülkelerin ve milletlerin birbiriyle nasıl ilişki kurması gerektiğine dair en temel sorunları nasıl anladığımıza dair ayrışmaları yansıtıyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlığıyla gelen tarife artışları ve askeri müdahalelerle küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Li, Çin'in bir istikrar unsuru olmayı sürdüreceğini vurguladı.

DIŞ TİCARET FAZLASI VE KAPASİTE FAZLASI ÜRETİM ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Li, Çin'in büyük ölçekli dış ticaret fazlasına yönelik eleştirilere yanıt olarak, uluslararası ticaretin özünde iki taraflı olduğunu, işbirliğinden her iki tarafın da kazanç sağladığını ve Çin'in asla ticaret fazlası vermeyi hedeflemediğini savundu.

Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji donanımları ve çelik imalatı gibi bazı sektörlerdeki kapasite fazlası üretim olduğu eleştirilerine karşı ise Li, "Çin'in ilgili endüstrilerinin rekabet avantajları devlet teşvikleri veya korumacılıktan değil reform sürecinin derinleştirilmesinden, inovasyonun sürüklediği kalkınmadan ve en önemlisi Çin halkının ve şirketlerinin titizliği ve çalışkanlığından kaynaklanıyor." dedi.

Li, ayrıca, sanayi üretimiyle ilgili sorunları aşırı güvenlikçi bir mantıkla ele alma eğiliminin tüm dünyada şirketlerin maliyetlerini gereksiz yere artırarak küresel büyümeyi olumsuz etkileyeceğine işaret etti.

Bu yıl 22-23 Mart'ta Pekin'de düzenlenen Çin Kalkınma Forumu'na, aralarında Apple, Volkswagen, Samsung, TotalEnergies, Mercedes-Benz, Maersk, SK Hynix, Siemens, Broadcom, Cargill ve AstraZeneca'nın olduğu yaklaşık 80 uluslararası şirketin üst düzey yöneticisi katılıyor.

