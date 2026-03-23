Bakır fiyatları 3 ayın en dip seviyesinde! Orta Doğu krizi risk iştahını azaltıyor

Geçen hafta bakır, Nisan 2025'ten bu yana en sert düşüşünü yaşadı ve Londra Metal Borsası'nda yüzde 6,7 geriledikten sonra bu hafta yüzde 1,8 daha değer kaybetti.

Dördüncü haftasına giren çatışma, petrol ve doğalgaz fiyatlarını yükselterek ekonomik aktiviteyi yavaşlatma ve merkez bankalarını daha şahin faiz adımları atmaya zorlayarak enflasyon riskini artırıyor.

Çin'in önde gelen bakır boru ve çubuk üreticisi Zhejiang Hailiang Co.'dan kıdemli analist Yan Yuhao, "Bakır fiyatları henüz dip seviyeyi görmedi çünkü piyasa durgunluk ve enflasyon olasılığını fiyatlandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ton başına 100 bin yuanın (yaklaşık 14.485 dolar) altına gerileyen fiyatlar, Çinli üreticilerin dolu siparişleriyle önümüzdeki ay "önemli" alımlara yol açtı. Yan, bu talep direncinin yerel bakır fiyatlarının LME fiyatlarından daha iyi performans göstermesini destekleyeceğini belirtti.

Şanghay saatiyle 10:00 itibarıyla bakır, LME'de yüzde 0,7 düşüşle ton başına 11.840 dolara geriledi. Diğer baz metaller de çoğunlukla değer kaybederken, alüminyum yüzde 0,4 düşüşle ton başına 3.201,50 dolara indi. SHFE'de bakır ise yüzde 2 düşüşle ton başına 92.930 yuan seviyesinde işlem gördü.