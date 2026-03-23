Çin’in gümüş talebi rekor kırdı: Küresel stoklar alarm veriyor!

2026’nın başlarında küresel emtia piyasalarında dikkat çeken gelişmelerden biri, Çin’in gümüş ithalatında tarihi bir artış yaşanması oldu.

Oluşturma Tarihi 23 Mart 2026 09:36

Dünyanın en büyük gümüş alıcısı Çin, yılın ilk iki ayında 790 tonun üzerinde ithalat yaparak son 8 yılın zirvesine ulaştı. Özellikle Şubat ayında kaydedilen yaklaşık 470 tonluk ithalat, tek ay için tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti.

SANAYİ VE YATIRIM TALEBİ ARTTI

Çin'de gümüş talebinin bu denli yükselmesinde iki faktör öne çıkıyor: sanayi üretimi ve bireysel yatırımcı ilgisi. Güneş paneli üreticilerinin üretimi öne çekmesi fiziksel talebi artırırken, altın fiyatlarının yükselmesi yatırımcıları gümüşe yöneltti. Küçük yatırımcıların külçe gümüş biriktirmesi önemli bir trend oluşturdu.

FİYATLAR SERT DALGALANDI

Yılın başında Çin ve küresel piyasadaki spekülatif alımlar, gümüş fiyatlarını yaklaşık yüzde 70 yükseltti. Ancak bu yükseliş uzun sürmedi ve Ocak ayı sonunda fiyatlar sert şekilde geri çekildi. Bu, gümüş piyasasında son yılların en oynak başlangıçlarından biri olarak değerlendiriliyor.

LONDRA PİYASASINDA SIKINTI YAŞANMADI

Çin'in agresif ithalatına rağmen Londra piyasasında ciddi arz sıkıntısı görülmedi. Bunun nedeni, 2025'te yaşanan sıkışmanın ardından küresel piyasalara rekor seviyede gümüş girişi ve ETF'lerdeki 1900 tonun üzerindeki düşüşle piyasaya ek arz sağlanması oldu.

HONG KONG ÜZERİNDEN KRİTİK AKIŞ

Gümüşün önemli bir kısmı Hong Kong üzerinden Çin ana karasına taşındı. Bu süreçte arbitraj fırsatları ortaya çıktı; normalde Londra fiyatlarına göre indirimli işlem gören büyük külçe gümüşler, Çin piyasasında ons başına 8 dolara kadar primli satıldı.

KISA VADEDE RAHATLAMA BEKLENİYOR

Uzmanlar, Çin'de vergi teşviklerinin sona yaklaşması ve güneş enerjisi sektöründeki talebin yavaşlamasının, arzın talebin önüne geçmesine yol açabileceğini ve fiyatların kısa vadede daha dengeli bir seyir izleyebileceğini belirtiyor.

