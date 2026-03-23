Morgan Stanley uyardı: Petrol 120 dolar olursa Asya ekonomileri risk altında!

Morgan Stanley, petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara yükselmesi durumunda Asya ekonomileri için ciddi büyüme riskleri oluşacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 23 Mart 2026 09:27

Araştırma notuna göre, petrol fiyatlarındaki kalıcı 10 dolarlık artış, Asya'nın GSYH büyümesini 20–30 baz puan aşağı çekebilir. Analistler, fiyatların 120 dolara ulaşması halinde petrol ve gaz yükünün GSYH'nin yüzde 6,3'üne çıkacağını belirtti.

Çatışmaların uzaması ve emtia fiyatlarının yüksek seyretmesi halinde, politika yapıcıların kullanabileceği ekonomik tamponların da eriyeceği uyarısı yapıldı.

Notta, Filipinler, Endonezya, Hindistan ve Güney Kore merkez bankalarının, çatışmanın devam etmesi durumunda 2026'nın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde faiz artırımlarına gitmek zorunda kalabileceği ifade edildi.

