Piyasalarda dalgalanma: Asya borsaları yükselirken ABD ve Avrupa vadeli işlemleri geriledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik altyapısına yönelik olası saldırıyı ertelemesi, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin endişeleri tam anlamıyla gidermedi. Bu durum yatırımcıların risk iştahını sınırlarken, piyasalarda dalgalı bir seyir oluştu.

Küresel belirsizlik sürerken İran tarafı ABD ile müzakerelere başlandığı yönündeki iddiaları reddetti. Piyasa uzmanları, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin riskleri artırdığına dikkat çekiyor.

Asya piyasaları ise önceki kayıpların ardından toparlanma eğilimi gösterdi. Bölge genelinde hisse senetleri yükselirken, Japonya ve Hong Kong borsalarında artışlar görüldü. Buna karşın ABD ve Avrupa vadeli işlemlerinde düşüş yaşandı; teknoloji ve geniş piyasa endekslerine dayalı kontratlar geriledi.

Uzmanlar, mevcut görünümün oldukça hassas olduğunu ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak piyasalardaki yönün hızlı şekilde değişebileceğini vurguluyor.