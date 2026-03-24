Anasayfa Finans Ekonomi Piyasalarda dalgalanma: Asya borsaları yükselirken ABD ve Avrupa vadeli işlemleri geriledi

Piyasalarda dalgalanma: Asya borsaları yükselirken ABD ve Avrupa vadeli işlemleri geriledi

Küresel piyasalarda temkinli görünüm sürerken, hisse senetlerinde kırılgan bir toparlanma dikkat çekiyor. Enerji şokunun etkileri devam ederken petrol fiyatları kayıplarını telafi ederek yeniden yükselişe geçti, tahvil getirilerinde ise artış gözlendi.

Oluşturma Tarihi 24 Mart 2026 08:41

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik altyapısına yönelik olası saldırıyı ertelemesi, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin endişeleri tam anlamıyla gidermedi. Bu durum yatırımcıların risk iştahını sınırlarken, piyasalarda dalgalı bir seyir oluştu.

Küresel belirsizlik sürerken İran tarafı ABD ile müzakerelere başlandığı yönündeki iddiaları reddetti. Piyasa uzmanları, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin riskleri artırdığına dikkat çekiyor.

Asya piyasaları ise önceki kayıpların ardından toparlanma eğilimi gösterdi. Bölge genelinde hisse senetleri yükselirken, Japonya ve Hong Kong borsalarında artışlar görüldü. Buna karşın ABD ve Avrupa vadeli işlemlerinde düşüş yaşandı; teknoloji ve geniş piyasa endekslerine dayalı kontratlar geriledi.

Uzmanlar, mevcut görünümün oldukça hassas olduğunu ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak piyasalardaki yönün hızlı şekilde değişebileceğini vurguluyor.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta kıymetli metal vadeli sözleşmelerinde alt fiyat limit yüzde 20’ye çıktı VİOP'ta kıymetli metal vadeli sözleşmelerinde alt fiyat limit yüzde 20'ye çıktı 23 Mart 2026 10:17
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 23 Mart 2026 10:16
Çin’in gümüş talebi rekor kırdı: Küresel stoklar alarm veriyor! Çin’in gümüş talebi rekor kırdı: Küresel stoklar alarm veriyor! 23 Mart 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı yeni haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı yeni haftaya düşüşle başladı 23 Mart 2026 09:31
Demir cevheri fiyatları yükseldi: Kömür ve çelik ürünlerinde artış hızlandı Demir cevheri fiyatları yükseldi: Kömür ve çelik ürünlerinde artış hızlandı 23 Mart 2026 09:30
Morgan Stanley uyardı: Petrol 120 dolar olursa Asya ekonomileri risk altında! Morgan Stanley uyardı: Petrol 120 dolar olursa Asya ekonomileri risk altında! 23 Mart 2026 09:27
Bakır fiyatları 3 ayın en dip seviyesinde! Orta Doğu krizi risk iştahını azaltıyor Bakır fiyatları 3 ayın en dip seviyesinde! Orta Doğu krizi risk iştahını azaltıyor 23 Mart 2026 09:17
Küresel bankalar Çin enflasyon beklentisini yukarı çekti Küresel bankalar Çin enflasyon beklentisini yukarı çekti 23 Mart 2026 09:17
Orta Doğu krizi tahvil getirilerini yükseltti: Merkez bankaları faiz artışı için pozisyon alıyor Orta Doğu krizi tahvil getirilerini yükseltti: Merkez bankaları faiz artışı için pozisyon alıyor 23 Mart 2026 09:12
Piyasalar haftaya satış baskıyla başladı Piyasalar haftaya satış baskıyla başladı 23 Mart 2026 09:08
Haftaya kayıpla başlayan Asya borsaları Haftaya kayıpla başlayan Asya borsaları 23 Mart 2026 09:06
Çin’den küresel ekonomi çağrısı: Açıklık, inovasyon ve rekabet öne çıkıyor Çin'den küresel ekonomi çağrısı: Açıklık, inovasyon ve rekabet öne çıkıyor 23 Mart 2026 07:51
