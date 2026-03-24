Çin, akaryakıt fiyatlarına müdahale etti

Ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan (NDRC) yapılan açıklamada, bu geceden itibaren, benzinin ton fiyatına 1160 yuan (168,5 dolar) ve motorinin ton fiyatına 1115 yuan (162 dolar) zam yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, normal uluslararası fiyatlara göre benzinin tonuna 2 bin 205 yuan (320,4 dolar) ve motorinin tonuna 2 bin 120 yuan (308,1 dolar) yapılması gereken zammın, fiyat kontrolü sayesinde piyasaya daha düşük yansıtıldığına dikkat çekildi.

Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan NDRC, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir yeniden düzenliyor.

Petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata, süreye bakılmadan doğrudan müdahale ediliyor.

AKARYAKIT FİYAT REJİMİNDE İLK OLAĞANÜSTÜ MÜDAHALE

Bu, ülkede akaryakıt fiyat rejiminin uygulandığı 2013'ten bu yana fiyatlara yapılan ilk olağanüstü müdahale oldu.

NDRC, Orta Doğu'da çatışmanın başlamasının ardından 9 Mart'ta yaptığı ilk olağan fiyat düzenlemesinde benzine ton başına 695 yuan (100,8 dolar), motorine ise 670 yuan (97 dolar) zam yapmıştı.