Çin, akaryakıt fiyatlarına müdahale etti

Çin, ABD ve İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin uluslararası petrol fiyatlarında yol açtığı ani artış nedeniyle benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında düzenlemeye gitti.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Mart 2026 08:32

Ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan (NDRC) yapılan açıklamada, bu geceden itibaren, benzinin ton fiyatına 1160 yuan (168,5 dolar) ve motorinin ton fiyatına 1115 yuan (162 dolar) zam yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, normal uluslararası fiyatlara göre benzinin tonuna 2 bin 205 yuan (320,4 dolar) ve motorinin tonuna 2 bin 120 yuan (308,1 dolar) yapılması gereken zammın, fiyat kontrolü sayesinde piyasaya daha düşük yansıtıldığına dikkat çekildi.

Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan NDRC, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir yeniden düzenliyor.

Petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata, süreye bakılmadan doğrudan müdahale ediliyor.

AKARYAKIT FİYAT REJİMİNDE İLK OLAĞANÜSTÜ MÜDAHALE

Bu, ülkede akaryakıt fiyat rejiminin uygulandığı 2013'ten bu yana fiyatlara yapılan ilk olağanüstü müdahale oldu.

NDRC, Orta Doğu'da çatışmanın başlamasının ardından 9 Mart'ta yaptığı ilk olağan fiyat düzenlemesinde benzine ton başına 695 yuan (100,8 dolar), motorine ise 670 yuan (97 dolar) zam yapmıştı.

İlginizi Çekebilir
Çin’in gümüş talebi rekor kırdı: Küresel stoklar alarm veriyor! Çin’in gümüş talebi rekor kırdı: Küresel stoklar alarm veriyor! 23 Mart 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı yeni haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı yeni haftaya düşüşle başladı 23 Mart 2026 09:31
Demir cevheri fiyatları yükseldi: Kömür ve çelik ürünlerinde artış hızlandı Demir cevheri fiyatları yükseldi: Kömür ve çelik ürünlerinde artış hızlandı 23 Mart 2026 09:30
Morgan Stanley uyardı: Petrol 120 dolar olursa Asya ekonomileri risk altında! Morgan Stanley uyardı: Petrol 120 dolar olursa Asya ekonomileri risk altında! 23 Mart 2026 09:27
Bakır fiyatları 3 ayın en dip seviyesinde! Orta Doğu krizi risk iştahını azaltıyor Bakır fiyatları 3 ayın en dip seviyesinde! Orta Doğu krizi risk iştahını azaltıyor 23 Mart 2026 09:17
Küresel bankalar Çin enflasyon beklentisini yukarı çekti Küresel bankalar Çin enflasyon beklentisini yukarı çekti 23 Mart 2026 09:17
Orta Doğu krizi tahvil getirilerini yükseltti: Merkez bankaları faiz artışı için pozisyon alıyor Orta Doğu krizi tahvil getirilerini yükseltti: Merkez bankaları faiz artışı için pozisyon alıyor 23 Mart 2026 09:12
Piyasalar haftaya satış baskıyla başladı Piyasalar haftaya satış baskıyla başladı 23 Mart 2026 09:08
Haftaya kayıpla başlayan Asya borsaları Haftaya kayıpla başlayan Asya borsaları 23 Mart 2026 09:06
Çin’den küresel ekonomi çağrısı: Açıklık, inovasyon ve rekabet öne çıkıyor Çin'den küresel ekonomi çağrısı: Açıklık, inovasyon ve rekabet öne çıkıyor 23 Mart 2026 07:51
Çin’in ticaret fazlası küresel ekonomiye katkı sağlıyor Çin’in ticaret fazlası küresel ekonomiye katkı sağlıyor 22 Mart 2026 13:56
İngiltere’de plastik banknot devrimi: Sahte para ve ‘yenilen para’ vakaları rekor düşüşte! İngiltere’de plastik banknot devrimi: Sahte para ve ‘yenilen para’ vakaları rekor düşüşte! 22 Mart 2026 13:45
