İngiltere’de plastik banknot devrimi: Sahte para ve ‘yenilen para’ vakaları rekor düşüşte!

2016'da dolaşıma çıkan ilk polimer £5 banknotla başlayan süreç, bugün £10, £20 ve £50'lik tüm banknotların plastik bazlı hale gelmesiyle tamamlandı. Bu değişimin temel amacı, banknotların dayanıklılığını artırmak, sahteciliği azaltmak ve hijyen standartlarını yükseltmekti.

Ancak veriler, bu dönüşümün beklenmedik bir yan etkisini de ortaya koydu. BOE'nin verilerine göre, "yenen veya çiğnenen" banknotlar nedeniyle yapılan başvurular son 10 yılda adeta çöktü.

"PARA YEME" VAKALARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Polimer banknotlar kullanılmadan önce, özellikle 2015 yılında oldukça fazla sayıda hasarlı banknot kaydediliyordu. O yıl yaklaşık 22 bin hasar başvurusu yapılmış ve bunların 5 binden fazlası banknotların "yenmesi veya çiğnenmesi" ile bağlantılıydı.

Bugün tablo tamamen değişmiş durumda: Son verilere göre, geçen yıl yalnızca 274 banknot yırtılmış veya çiğnenmiş olarak bildirildi. Bu düşüş, hem banknotların fiziksel dayanıklılığının arttığını hem de sıra dışı hasar vakalarının önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.

DAYANIKLILIK VE GÜVENLİK ÖNCELİKLİ

Polimer banknotlar sadece yırtılmaya karşı daha dirençli olmakla kalmıyor; kirlenmeye ve aşınmaya karşı da oldukça dayanıklı. Bu sayede dolaşımdaki banknotların ömrü uzuyor.

Ayrıca yeni nesil banknotlar gelişmiş güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor:

Şeffaf pencereler

Işığa göre değişen hologramlar

Hareket efekti veren tasarım unsurları

Sahte banknot sayısı da keskin biçimde azaldı; yıllık ortalama 500 bin seviyesinden 150 binin altına geriledi.

GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRESEL BOYUT

Eski kağıt banknotlar genellikle kompostlanabiliyordu. Plastik banknotlar içinse farklı bir geri dönüşüm süreci uygulanıyor. Kullanım ömrünü tamamlayan banknotlar özel işlemlerle granül haline getirilerek yeniden plastik ürünlerde değerlendiriliyor. Bu materyaller, saksı gibi günlük ürünlerin üretiminde kullanılıyor.

TASARIMDA YENİ DÖNEM: TARİHİ FİGÜRLER YERİNİ DOĞAYA BIRAKIYOR

İngiltere Merkez Bankası, banknot tasarımında yeni bir döneme hazırlanıyor. Winston Churchill ve Jane Austen gibi tarihi figürler yerine, İngiliz doğasını ve yaban hayatını temsil eden görsellerin kullanılacağı belirtiliyor.

Yeni tasarımlarda, hareket hissi veren güvenlik unsurlarının daha etkili şekilde entegre edilmesi hedefleniyor. Ancak Churchill'in banknotlardan çıkarılması, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.