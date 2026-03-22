Çin’in ticaret fazlası küresel ekonomiye katkı sağlıyor

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, ülkesinin ihracat fazlasının sadece milli çıkar değil, aynı zamanda dünya ekonomisi için dengeleyici bir rol üstlendiğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 22 Mart 2026 13:56

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, Pekin'de gerçekleştirilen Çin Kalkınma Forumu'nda, Çin'in dev dış ticaret fazlasını savundu. Pan, bu fazlanın yalnızca Çin'e değil, ticaret ortaklarına da fayda sağladığını belirtti.

"BİRİKEN TİCARET FAZLASI, FİNANSAL İSTİKRAR VE BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR."

Pan'a göre, Çin'in birikmiş ticaret fazlası uluslararası yatırım kanalları üzerinden farklı bölgelere ulaşıyor ve böylece küresel ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor.

MAL TİCARETİNDE YENİ REKORLAR

2025 yılı verilerine göre Çin'in mal ticaret fazlası yaklaşık 1,2 trilyon dolar seviyesine ulaştı. 2026'nın ilk iki ayında ihracat yıllık bazda yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi.

Bu yükseliş, küresel arz zincirleri üzerinde güçlü bir etki yaratıyor, ancak bazı ülkeler, kendi sanayi üretimlerinin üzerindeki baskıyı artırdığı gerekçesiyle eleştirilerini sürdürüyor.

Lİ QİANG'DAN TİCARETTE DENGE MESAJI

Li Qiang, forumda artan eleştirilerin farkında olduklarını belirterek, ticarette daha dengeli bir yapıya geçileceğini açıkladı. Planlar arasında hizmet sektöründe yabancı yatırımcılara daha fazla alan açmak ve bazı ürünlerde ithalatı artırmak bulunuyor.

"Çin, ticaret fazlasına yönelik küresel endişeleri azaltmak için pazar erişimini genişletecek ve ithalatı artıracak."

Bu adımlar, Çin ile ticaret ortakları arasındaki gerilimi azaltmayı hedefliyor.

CARİ İŞLEMLER FAZLASI ZİRVEYE YAKLAŞIYOR

Son çeyrek verileri, Çin'in cari işlemler fazlasının 242 milyar dolara çıkarak rekor kırdığını gösteriyor. Uluslararası finans kuruluşları bu rakamın Çin ekonomisinin yaklaşık yüzde 4,4'üne denk geldiğini hesapladı.

Goldman Sachs ise 2026 yılı için cari fazla/GSYH oranını yüzde 4,3 olarak öngörüyor.

DIŞSAL FAKTÖRLER DENGENİN ÖNÜNDE

Pan, küresel ticaret dengelerini etkileyen ekonomik olmayan unsurlara da dikkat çekti. ABD'nin tarifeleri ve teknoloji ihracatına getirilen sınırlamaların piyasalarda belirsizlik yarattığını söyledi.

Bu tür dışsal baskılar, hem firmaların hem de tüketicilerin kararlarını zorlaştırıyor ve küresel ticaret sisteminde yapısal dengesizlikleri artırıyor.

HİZMETLER AÇIĞI VE DENGELENME İHTİYACI

Çin, mal ticaretinde rekor fazla verse de hizmetler sektöründe büyük açık veriyor. Cari işlemler dengesi bu iki kalemi kapsıyor ve hizmet açığı bazı durumlarda dengeleyici bir rol üstleniyor.

Uzmanlar, Çin'in daha dengeli bir ekonomi için iç tüketimi artırması ve hizmet sektörünü geliştirmesi gerektiğini vurguluyor.

