CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji arzı, enflasyon ve faiz görünümüne ilişkin riskleri artırmasıyla haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izliyor.

AA

Oluşturma Tarihi 23 Mart 2026 13:04

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,8 düşüşle 563 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,6 azalışla 9.760 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,1 değer kaybıyla 21.926 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2 düşüşle 42.008 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,2 azalışla 16.342 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,6 gerileyerek 7.544 puandan işlem görüyor.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel ekonomiye yönelik riskleri artırırken, küresel piyasalar negatif bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için 48 saat süre vermesi ve Tahran'dan gelen sert karşılık açıklamaları, çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılabileceği endişelerini güçlendirdi.

G7 ülkeleri de Hürmüz Boğazı ve bağlantılı deniz yollarında seyrüsefer güvenliğinin korunması çağrısı yaparken, küresel enerji arzını desteklemek için gerekli tüm adımları atmaya hazır olduklarını bildirdi.

Bölgedeki gerilimlerin beklenenden daha uzun zamana yayılabileceği endişeleri sürerken, enerji arzına yönelik risklerin petrol fiyatlarında yol açtığı oynaklık, küresel enflasyon görünümü üzerindeki etkisini belirginleştirdi.

Avrupa tarafında yükselen enerji maliyetleri tahvil piyasaları ve para politikası beklentileri üzerindeki baskıyı artırıyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ayki toplantısında faiz artırımına gidebileceği beklentileri yüzde 78 ihtimalle fiyatlanmaya başladı.

Artan enflasyon endişeleri, bölge tahvil piyasalarında yukarı yönlü baskı yaratmaya devam ediyor. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,75 ile Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'e yaklaşarak Temmuz 2008'den sonra ilk kez zirveyi test etti.

Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi Temmuz 2011'den bu yana ilk kez yüzde 3'ün üzerine çıkarken, İspanya'nın 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,58 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

G7 ülkeleri dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından G7 ülkeleri adına Orta Doğu'daki mevcut duruma ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı ve ona bağlı kilit su yolları başta olmak üzere deniz rotalarının ve seyrüsefer güvenliğinin muhafaza edilmesi gerektiği vurgulanırken, enerji tedarik zincirlerinin emniyetinin ve enerji piyasalarının istikrarının korunması istendi.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarının izleneceğini, ayrıca ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.684,0200 Değişim 187,66 Son veri saati:
Düşük 12681,81 Yüksek 12869,47
Açılış
44,333 Değişim 0,0413 Son veri saati:
Düşük 44,2977 Yüksek 44,339
Açılış
51,0065 Değişim 0,3079 Son veri saati:
Düşük 50,9969 Yüksek 51,3048
Açılış
6.046,2270 Değişim 619,421 Son veri saati:
Düşük 5843,271 Yüksek 6462,692
Açılış
90,4013 Değişim 12,2286 Son veri saati:
Düşük 87,0084 Yüksek 99,237
Açılış
BİST En Aktif Hisseler