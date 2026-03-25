Çin’den körfez’e kargo taşımacılığında yeni adım: Cosco rezervasyonları yeniden açtı

COSCO Shipping, Körfez ülkelerine yönelik genel kargo konteyner taşımacılığı için yeni rezervasyon sürecini başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Uzak Doğu’dan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak’a taşımacılık için yeniden rezervasyon yapılabileceği belirtildi.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 15:20

COSCO Shipping, Orta Doğu'daki belirsiz güvenlik ortamı nedeniyle planlanan sevkiyatlarda değişiklik olabileceği uyarısında da bulundu.

Açıklamada akaryakıt ticareti ya da tanker taşımacılığına ilişkin net bir ifade yer almazken, uzmanlar bu gelişmeyi Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin güvenliği konusunda İran ile kısmi bir uzlaşma sağlanmış olabileceğine işaret olarak değerlendiriyor.

Bölgede ABD ve İsrail ile İran arasında artan gerilim ve karşılıklı saldırılar nedeniyle Basra Körfezi'nde tansiyon yükselmiş, bu durum küresel ticaret açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin büyük ölçüde durmasına yol açmıştı.

Söz konusu boğaz; dünya petrol ticaretinin yaklaşık %25'ine, sıvılaştırılmış doğalgazın %20'sine ve gübre taşımacılığının %30'una ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık %45'i ve LNG'nin %30'u bu hat üzerinden taşınıyor.

Boğazdaki tanker geçişlerinin aksaması, küresel enerji arzında daralma riskini artırırken petrol fiyatlarında da yukarı yönlü baskı oluşturmuş durumda.

