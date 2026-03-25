VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,53 yükselişle 15.170,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 09:32

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,49 azalışla 15.090,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 15.010,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,53 üzerinde 15.170,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilimlerin kısa vadede sona erebileceğine yönelik güçlü mesajlara rağmen jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması yatırımcıları temkinli davranmaya yöneltiyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise ECB Başkanı Christina Lagarde'ın konuşması, ABD'de cari işlemler dengesi ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.100 ve 15.000 puanın destek, 15.300 ve 15.400 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

