CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

J.P. Morgan CEO'su: Orta Doğu İçin Barış Umudu Güçlü

İran’daki çatışmalara rağmen bölge ülkelerinin barış konusunda ortak istekte olduklarını belirten J.P. Morgan CEO’su Jamie Dimon, kalıcı istikrarın sağlanmasının yabancı yatırımların devamı açısından kritik olduğunu vurguladı.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 09:29

Son Güncelleme Tarihi 25 Mart 2026 09:30

J.P. Morgan CEO'su Jamie Dimon, İran'daki çatışmalara rağmen Orta Doğu'nun geleceğine ilişkin iyimserliğini korudu. Bölge ülkelerinin barış hedefi etrafında giderek daha fazla birleştiğini ifade etti.

Washington'da düzenlenen Hill and Valley Forumu'nda konuşan Dimon, mevcut gerilimin uzun vadede kalıcı bir barış sürecine zemin hazırlayabileceğini dile getirdi.

"BARIŞ İSTEĞİ ORTAK NOKTADA BULUŞUYOR"

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da kalıcı barıştan yana olduğunu ifade eden Dimon, İsrail'in Filistin devletinin kurulmasına yönelik daha somut ve rasyonel adımlar atması gerektiğini vurguladı.

YATIRIM AKIŞI BARIŞA BAĞLI

Bölge ülkelerinin son yıllarda barışa yaklaşımında önemli bir değişim yaşandığını belirten Dimon, bu dönüşümde yabancı doğrudan yatırımların belirleyici rol oynadığını söyledi.

Dimon, yatırımcıların istikrar beklentisi içinde olduğunu belirterek, bölgede çatışma ve belirsizlik sürdüğü sürece sermaye girişinin zayıflayacağını ifade etti. Bölge liderlerinin de bu durumun farkında olduğunu sözlerine ekledi.

FİNANS MERKEZLERİ RİSK ALTINDA

Dubai ve Abu Dabi gibi şehirlerin küresel finans merkezleri haline geldiğine dikkat çeken Dimon, güvenlik risklerinin yatırım kararları üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyledi. Çatışma ortamının devam etmesi halinde büyük ölçekli yatırımların bölgeye yönelmesinin zorlaşacağını vurguladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.930,1600 Değişim 227,76 Son veri saati:
Düşük 12908,86 Yüksek 13136,62
Açılış
44,3569 Değişim 0,0748 Son veri saati:
Düşük 44,2835 Yüksek 44,3583
Açılış
51,542 Değişim 0,1868 Son veri saati:
Düşük 51,4429 Yüksek 51,6297
Açılış
6.467,1240 Değişim 208,805 Son veri saati:
Düşük 6353,627 Yüksek 6562,432
Açılış
103,8914 Değişim 4,9810 Son veri saati:
Düşük 101,4157 Yüksek 106,3967
Açılış
BİST En Aktif Hisseler