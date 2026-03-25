J.P. Morgan CEO'su: Orta Doğu İçin Barış Umudu Güçlü

J.P. Morgan CEO'su Jamie Dimon, İran'daki çatışmalara rağmen Orta Doğu'nun geleceğine ilişkin iyimserliğini korudu. Bölge ülkelerinin barış hedefi etrafında giderek daha fazla birleştiğini ifade etti.

Washington'da düzenlenen Hill and Valley Forumu'nda konuşan Dimon, mevcut gerilimin uzun vadede kalıcı bir barış sürecine zemin hazırlayabileceğini dile getirdi.

"BARIŞ İSTEĞİ ORTAK NOKTADA BULUŞUYOR"

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da kalıcı barıştan yana olduğunu ifade eden Dimon, İsrail'in Filistin devletinin kurulmasına yönelik daha somut ve rasyonel adımlar atması gerektiğini vurguladı.

YATIRIM AKIŞI BARIŞA BAĞLI

Bölge ülkelerinin son yıllarda barışa yaklaşımında önemli bir değişim yaşandığını belirten Dimon, bu dönüşümde yabancı doğrudan yatırımların belirleyici rol oynadığını söyledi.

Dimon, yatırımcıların istikrar beklentisi içinde olduğunu belirterek, bölgede çatışma ve belirsizlik sürdüğü sürece sermaye girişinin zayıflayacağını ifade etti. Bölge liderlerinin de bu durumun farkında olduğunu sözlerine ekledi.

FİNANS MERKEZLERİ RİSK ALTINDA

Dubai ve Abu Dabi gibi şehirlerin küresel finans merkezleri haline geldiğine dikkat çeken Dimon, güvenlik risklerinin yatırım kararları üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyledi. Çatışma ortamının devam etmesi halinde büyük ölçekli yatırımların bölgeye yönelmesinin zorlaşacağını vurguladı.