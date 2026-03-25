Goldman Sachs alüminyum fiyat tahminini yükseltti: 2026’da 3.400 dolar riski

Goldman Sachs, Katar'daki Qatalum tesisinde kontrollü üretim düşüşü nedeniyle kapasitenin yaklaşık %60 seviyesinde kaldığını belirterek, 2026 yılı küresel arz tahmininden yaklaşık 850 bin ton düşüş yaptı. Ayrıca İran'da enerji altyapısında yaşanan hasar nedeniyle üretimin %30 gerilediği, Mozambik'teki Mozal tesisinin bakım ve koruma sürecine alınmasıyla da 560 bin tonluk kapasitenin devre dışı kaldığı ifade edildi.

Artan enerji maliyetlerinin küresel büyüme üzerindeki baskısına da dikkat çeken Goldman Sachs, 2026 yılına ilişkin genel görünümünü 600 bin ton aşağı yönlü güncelledi. Aynı zamanda alüminyum talep artışı beklentisi de %0,9'dan %0,1'e indirildi.

Yeni tahminlere göre banka, 2026 yılında 550 bin tonluk arz fazlası öngörüyor. Bu rakam, daha önce tahmin edilen 800 bin tonluk fazlanın altında kalıyor. Öte yandan stokların tarihi düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle ikinci çeyrekte yaklaşık 900 bin tonluk ciddi bir arz açığı bekleniyor.

Goldman Sachs, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğünü vurguladı. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni aksaklıkların Orta Doğu'daki üretimi daha da sekteye uğratabileceği ve alüminyum fiyatlarını 2026 yılına kadar 3.400 dolara kadar taşıyabileceği belirtildi.

Bununla birlikte, spekülatif işlemler, Çin'de arzın artma ihtimali ve bakır talebindeki olası zayıflama gibi faktörlerin fiyat artışlarını sınırlayabileceği de ifade edildi.