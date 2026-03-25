CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Asya Borsalarında Ateşkes Rüzgarı

ABD’nin İran ile ateşkes arayışına yönelik haberler küresel risk iştahını artırırken, Asya piyasalarında yükseliş hızlandı ve petrol fiyatları geriledi.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 09:35

ABD'nin İran'la yaşanan gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik girişimleri, Asya borsalarında olumlu bir hava estirdi. Ateşkes ihtimaline dair beklentilerin güçlenmesiyle bölge genelinde hisse senetleri değer kazandı.

Hindistan piyasaları da bu iyimserlikten payını aldı. Nifty 50 yüzde 0,66 artışla 23.064,4 puana yükselirken, BSE Sensex yüzde 0,79 primle 74.652,01 seviyesine çıktı. Yükselişin sürmesi halinde endekslerde art arda ikinci kazanç günü yaşanacak.

SEKTÖRLER GENELİNDE YÜKSELİŞ

Açılışta 16 ana sektörün 15'inde değer artışı görülmesi, piyasalardaki alım iştahının geniş tabana yayıldığını ortaya koydu.

ASYA GENELİNDE TOPARLANMA

Bölge genelinde hisse senetleri ortalama yüzde 1,4 oranında yükselirken, petrol fiyatları ise ateşkese yönelik beklentilerin arz kesintilerini azaltabileceği düşüncesiyle varil başına 100 doların altına geriledi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI

Donald Trump, Washington yönetiminin savaşı sona erdirmek amacıyla yürüttüğü temaslarda ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Reuters'a konuşan bir kaynak da ABD'nin Tahran'a 15 maddelik bir öneri sunduğunu doğruladı.

Öte yandan İran tarafı, doğrudan müzakerelerin sürdüğüne yönelik iddiaları reddederek bu yöndeki haberleri yalanladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.930,1600 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12930,16 Yüksek 12930,16
Açılış
44,3548 Değişim 0,0748 Son veri saati:
Düşük 44,2835 Yüksek 44,3583
Açılış
51,4954 Değişim 0,1868 Son veri saati:
Düşük 51,4429 Yüksek 51,6297
Açılış
6.487,2640 Değişim 208,805 Son veri saati:
Düşük 6353,627 Yüksek 6562,432
Açılış
104,5750 Değişim 4,9810 Son veri saati:
Düşük 101,4157 Yüksek 106,3967
Açılış
BİST En Aktif Hisseler