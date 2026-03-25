Asya Borsalarında Ateşkes Rüzgarı

ABD'nin İran'la yaşanan gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik girişimleri, Asya borsalarında olumlu bir hava estirdi. Ateşkes ihtimaline dair beklentilerin güçlenmesiyle bölge genelinde hisse senetleri değer kazandı.

Hindistan piyasaları da bu iyimserlikten payını aldı. Nifty 50 yüzde 0,66 artışla 23.064,4 puana yükselirken, BSE Sensex yüzde 0,79 primle 74.652,01 seviyesine çıktı. Yükselişin sürmesi halinde endekslerde art arda ikinci kazanç günü yaşanacak.

SEKTÖRLER GENELİNDE YÜKSELİŞ

Açılışta 16 ana sektörün 15'inde değer artışı görülmesi, piyasalardaki alım iştahının geniş tabana yayıldığını ortaya koydu.

ASYA GENELİNDE TOPARLANMA

Bölge genelinde hisse senetleri ortalama yüzde 1,4 oranında yükselirken, petrol fiyatları ise ateşkese yönelik beklentilerin arz kesintilerini azaltabileceği düşüncesiyle varil başına 100 doların altına geriledi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI

Donald Trump, Washington yönetiminin savaşı sona erdirmek amacıyla yürüttüğü temaslarda ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Reuters'a konuşan bir kaynak da ABD'nin Tahran'a 15 maddelik bir öneri sunduğunu doğruladı.

Öte yandan İran tarafı, doğrudan müzakerelerin sürdüğüne yönelik iddiaları reddederek bu yöndeki haberleri yalanladı.