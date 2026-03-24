Anasayfa Finans Ekonomi Bitcoin 70 bin doların üzerinde ama risk sürüyor

Bitcoin 70 bin doların üzerinde ama risk sürüyor

Kripto para piyasasında tüm dikkatler yeniden Bitcoin’e çevrildi. Kısa süreliğine 70 bin doların altına gerileyen Bitcoin, İran ile ilgili ateşkes haberlerinin ardından hızlı bir toparlanma göstererek yaklaşık 70 bin 400 dolar seviyesine yükseldi. Ancak uzmanlar, bu yükselişin kalıcı bir ralli olmadığını ve piyasanın kırılgan kaldığını belirtiyor.

Oluşturma Tarihi 24 Mart 2026 11:09

Bitcoin'deki toparlanmanın temel nedeni, ABD'nin İran'a yönelik planlanan askeri operasyonları durdurduğunu açıklaması oldu. Bu gelişme risk iştahını artırırken, S&P 500 yüzde 3 değer kazanıp, petrol fiyatları yaklaşık yüzde 14 düşerek 85 dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin de bu "risk-on" dalgasına dahil oldu.

Ancak yükselişin arkasında güçlü bir yatırımcı talebi yerine, jeopolitik risklerin geçici olarak azalması ve güvenli limanlardan çıkış etkisi bulunuyor.

SHORT SIKIŞMASI FİYATLARI YUKARI TAŞIDI

Türev piyasalarda gözlenen hareketler, yükselişin mekanik olduğunu gösteriyor. 204 milyon dolardan fazla short pozisyon tasfiye edildi ve açık pozisyonlar yüzde 15 artarak fiyatın yükselmesine yol açtı. Yani yatırımcıların güçlü bir şekilde Bitcoin alması yerine, pozisyon kapanışları fiyatı yukarı çekti.

TÜREV PİYASALAR VE OPSİYONLAR TEMKİNLİ

Bitcoin'in iki aylık vadeli işlem primi yalnızca yüzde 2 seviyesinde. Normal bir boğa piyasasında bu oran yüzde 4-8 civarında olur. Opsiyon piyasasında 80 bin dolar hedefli call opsiyonlarının gerçekleşme ihtimali ise yalnızca yüzde 20 olarak fiyatlanıyor. Asya piyasalarındaki stablecoin primleri de düşük seyrediyor, bu da gerçek yükseliş iştahının sınırlı olduğunu gösteriyor.

Teknik açıdan Bitcoin, 70 bin 856 dolar seviyesindeki kritik Fibonacci direncini aşmış durumda. Ancak bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar gerçekleşmezse, yükseliş teyit edilmeyecek. Yukarı yönlü hareketin devamı için 72 bin–74 bin dolar bandının aşılması gerekiyor; aksi takdirde fiyatın 68 bin–69 bin dolar aralığına gerilemesi muhtemel.

UZUN VADEDE PARASAL GENİŞLEME POTANSİYELİ

Kısa vadede belirsizlik sürerken, uzun vadeli tablo farklı. Uzmanlar önümüzdeki 3–24 ay içinde yeni bir parasal genişleme dalgasının olası olduğunu belirtiyor. Bölgesel banka krizleri, jeopolitik riskler ve yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkisi bu süreci tetikleyebilir. Sabit arz yapısı nedeniyle Bitcoin'in bu tür dönemlerde avantajlı olduğu vurgulanıyor.

PİYASALAR İÇİN KRİTİK SORU

Bitcoin 70 bin doların üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü potansiyelini koruyor. Ancak mevcut yükselişin sağlam temellere dayanmaması ve haber akışına bağlı olması, riskin devam ettiğini gösteriyor. Piyasaların merak ettiği soru şu: Bu bir yeni ralli mi yoksa geçici bir nefes mi? Şimdilik cevap belirsiz.

Çin, akaryakıt fiyatlarına müdahale etti Çin, akaryakıt fiyatlarına müdahale etti 24 Mart 2026 08:32
Fed Yetkilisi: İran gerilimi faiz politikası belirsizliğini artırıyor Fed Yetkilisi: İran gerilimi faiz politikası belirsizliğini artırıyor 24 Mart 2026 08:30
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 500 bin liraya düştü Altının kilogram fiyatı 6 milyon 500 bin liraya düştü 23 Mart 2026 16:43
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku belli oldu Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku belli oldu 23 Mart 2026 15:14
Avrupa tahvillerinde ateşkes etkisi: Faizler geriledi Avrupa tahvillerinde ateşkes etkisi: Faizler geriledi 23 Mart 2026 15:05
Filipinler düşük kalite petrolün satışına izin verdi Filipinler düşük kalite petrolün satışına izin verdi 23 Mart 2026 14:58
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 23 Mart 2026 13:23
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 23 Mart 2026 13:04
Standard Chartered’dan strateji güncellemesi: Ağırlık artır Standard Chartered’dan strateji güncellemesi: Ağırlık artır 23 Mart 2026 11:53
Sinopec’ten kritik karar: İran petrolü alımı durduruldu Sinopec’ten kritik karar: İran petrolü alımı durduruldu 23 Mart 2026 11:50
BoJ, Nisan’da faiz artışına mı gidecek? BoJ, Nisan’da faiz artışına mı gidecek? 23 Mart 2026 11:44
ECB için faiz beklentileri yükseldi: Küresel bankalardan 2026 senaryoları... ECB için faiz beklentileri yükseldi: Küresel bankalardan 2026 senaryoları... 23 Mart 2026 11:39
