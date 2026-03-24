ABD'de tarım dışı verimlilik oranı revize edildi

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan nihai verilere göre, 2025'in Ekim-Aralık döneminde tarım dışı iş gücü verimliliği yüzde 1,8 arttı. Mart başında yayımlanan öncü verilerde bu artış yüzde 2,8 olarak öngörülmüştü.

Bir önceki çeyrekte ise verimlilik artışı yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

ÜRETİM ARTTI, ÇALIŞMA SÜRESİ GERİLEDİ

Yılın son çeyreğinde üretim yüzde 1,5 yükselirken, toplam çalışma saatinde yüzde 0,2'lik düşüş görüldü. Aynı dönemde verimlilik yıllık bazda yüzde 2,5 artış gösterdi.

2025 yılı genelinde ise tarım dışı iş gücü verimliliği yüzde 2,1 artarak, 2024'teki yüzde 3'lük seviyenin gerisinde kaldı.

İŞ GÜCÜ MALİYETLERİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yakından izlenen birim emek maliyetinde ise dikkat çekici bir revizyon yapıldı.

2025'in son çeyreğine ilişkin artış oranı yüzde 2,8'den yüzde 4,4'e yükseltildi. Birim emek maliyeti üçüncü çeyrekte yüzde 1 artmıştı.

Söz konusu maliyet kalemi, son çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,4 artarken, yıl genelinde yüzde 2,3 yükseldi. 2024'te bu oran yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti.