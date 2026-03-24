Güney Kore'den, petrol fiyatlarındaki artışa karşı tasarruf tedbirleri

Güney Kore, ABD ve İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin uluslararası petrol fiyatlarında yol açtığı artışa karşı yeni tasarruf tedbirlerinin alındığını açıkladı.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Mart 2026 15:18

Yonhap'ın haberine göre İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı, kamu kurumlarında plaka bazlı kısıtlama sistemini hayata geçiriyor.

Uygulamaya göre araçlar, plaka numaralarının son hanesine göre beş gruba ayrılacak ve her grup, hafta içi belirli bir gün trafiğe çıkamayacak. Elektrikli ve hibrit araçlar bu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Bakanlığın, uygulamanın detaylarını içeren kapsamlı bir kılavuz yayımlayacağı ve kurallara uymayan kamu kurumlarına yaptırım uygulanması için adım atacağı belirtildi.

Hükümet, özel sektöre de programa gönüllü katılım çağrısında bulunurken olası bir enerji krizi yaşanması halinde söz konusu sistemin özel sektör için de zorunlu hale getirilmesi değerlendirilecek.

Ayrıca hükümet, petrol tüketimi açısından ilk 50'de yer alan şirketlerden enerji tasarrufu planları hazırlamalarını isteyecek ve verilen hedeflere ulaşan firmalara teşvikler sunulacak.

Kamu kurumları ve büyük şirketlere çalışma saatlerini yeniden düzenleme çağrısı yapılırken kömürle çalışan santrallere yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi ve bakım halindeki 5 nükleer reaktörün yeniden faaliyete geçmesi için çalışmaların hızlandırılacağı bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Deutsche Bank’tan ECB tahmininde şahin revizyon: Faiz artışı beklentisi güçlendi Deutsche Bank’tan ECB tahmininde şahin revizyon: Faiz artışı beklentisi güçlendi 24 Mart 2026 09:14
AB’de yeni otomobil satışları şubatta arttı AB'de yeni otomobil satışları şubatta arttı 24 Mart 2026 09:10
ABD’de Fed başkanlığı için hukuki belirsizlik: Trump ile Powell arasında kriz derinleşiyor ABD’de Fed başkanlığı için hukuki belirsizlik: Trump ile Powell arasında kriz derinleşiyor 24 Mart 2026 09:09
Piyasalar Orta Doğu gündeminde yön bulma arayışında! Piyasalar Orta Doğu gündeminde yön bulma arayışında! 24 Mart 2026 09:04
Japonya 40 yıllık tahvil ihalesine talep ortalama seviyede! Yüksek getiriler yatırımcıyı çekiyor Japonya 40 yıllık tahvil ihalesine talep ortalama seviyede! Yüksek getiriler yatırımcıyı çekiyor 24 Mart 2026 08:44
Piyasalarda dalgalanma: Asya borsaları yükselirken ABD ve Avrupa vadeli işlemleri geriledi Piyasalarda dalgalanma: Asya borsaları yükselirken ABD ve Avrupa vadeli işlemleri geriledi 24 Mart 2026 08:41
AB’den İran ile müzakere çağrısı! Enerji fiyatlarındaki artış küresel etki yaratıyor AB'den İran ile müzakere çağrısı! Enerji fiyatlarındaki artış küresel etki yaratıyor 24 Mart 2026 08:38
Saudi Aramco: Hürmüz’deki aksamalara karşı Yenbu rotasını devreye aldık Saudi Aramco: Hürmüz'deki aksamalara karşı Yenbu rotasını devreye aldık 24 Mart 2026 08:34
Çin, akaryakıt fiyatlarına müdahale etti Çin, akaryakıt fiyatlarına müdahale etti 24 Mart 2026 08:32
Fed Yetkilisi: İran gerilimi faiz politikası belirsizliğini artırıyor Fed Yetkilisi: İran gerilimi faiz politikası belirsizliğini artırıyor 24 Mart 2026 08:30
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 500 bin liraya düştü Altının kilogram fiyatı 6 milyon 500 bin liraya düştü 23 Mart 2026 16:43
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku belli oldu Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku belli oldu 23 Mart 2026 15:14
