Deutsche Bank’tan ECB tahmininde şahin revizyon: Faiz artışı beklentisi güçlendi

Deutsche Bank, önceki projeksiyonlarında ECB'nin 2026 yılı boyunca faiz oranlarını %2 seviyesinde sabit tutacağını ve sıkılaşma sürecinin 2027'de başlayacağını öngörüyordu. Ancak yeni değerlendirmeye göre, faizlerin 2026 yılında %2,50 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Söz konusu revizyon, özellikle enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki baskıyı artıracağı yönündeki beklentilerin güçlenmesinden kaynaklanıyor.

Deutsche Bank analizine göre, ECB'nin haziran ve eylül aylarında iki ayrı 25 baz puanlık faiz artırımı yaparak mevduat faizini %2,50 seviyesine çıkarması öngörülüyor. Bu seviyenin, para politikasında nötr aralığın üst sınırına yakın olduğu ve bankanın fiyat istikrarını korurken aşırı sıkılaşmadan kaçınmayı amaçladığı ifade ediliyor.