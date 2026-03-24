CANLI BORSA
ABD'de Fed başkanlığı için hukuki belirsizlik: Trump ile Powell arasında kriz derinleşiyor

ABD’de merkez bankası yönetimi konusunda beklenmedik bir hukuki tartışma gündeme geldi. İran’la yaşanan gerilim nedeniyle zor bir süreçten geçen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de yeni Fed başkanının atanması sürecinde engellerle karşı karşıya.

Oluşturma Tarihi 24 Mart 2026 09:09

Trump yönetimi ile ABD Merkez Bankası arasında yaşanan hukuki anlaşmazlık, mevcut Başkan Jerome Powell'ın görev süresi dolmadan yeni başkanın Senato'dan onay alamama ihtimalini artırıyor. Bu durum, Fed yönetiminde geçici bir boşluk oluşabileceği yönünde tartışmaları beraberinde getiriyor.

Powell ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, böyle bir senaryo gerçekleşirse görevine geçici olarak devam edeceğini belirtti. 18 Mart'taki değerlendirmesinde Powell, halefinin onaylanmaması durumunda "geçici başkan" sıfatıyla görevde kalacağını ve bunun hem yasal çerçeveye hem de geçmiş uygulamalara uygun olduğunu ifade etti.

Ancak mevcut yasal düzenlemeler, bu tür bir geçiş sürecini net şekilde tanımlamıyor. Federal Rezerv Yasası, başkanın yokluğunda başkan yardımcısının toplantılara başkanlık edeceğini belirtse de görev süresi dolan bir başkanın yerine yenisi atanamazsa nasıl bir yol izleneceği konusunda açık hüküm içermiyor.

Öte yandan Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterdiği eski Fed Guvernörü Kevin Warsh'ın Senato süreci de tıkanmış durumda. ABD Adalet Bakanlığı'nın Powell'a yönelik soruşturmasına ilişkin tartışmalar, Warsh'ın onay sürecini daha da karmaşık hale getiriyor.

Tüm bu gelişmeler, ABD'de para politikası yönetimine ilişkin belirsizliği artırırken, piyasalar açısından da yeni bir risk unsuru oluşturuyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.168,1600 Değişim 535,75 Son veri saati:
Düşük 12632,41 Yüksek 13168,16
Açılış
44,352 Değişim 0,0515 Son veri saati:
Düşük 44,298 Yüksek 44,3495
Açılış
51,4778 Değişim 0,1912 Son veri saati:
Düşük 51,3794 Yüksek 51,5706
Açılış
6.216,5860 Değişim 202,813 Son veri saati:
Düşük 6139,687 Yüksek 6342,5
Açılış
96,3640 Değişim 5,8681 Son veri saati:
Düşük 94,1703 Yüksek 100,0384
Açılış
BİST En Aktif Hisseler