ABD’de Fed başkanlığı için hukuki belirsizlik: Trump ile Powell arasında kriz derinleşiyor

Trump yönetimi ile ABD Merkez Bankası arasında yaşanan hukuki anlaşmazlık, mevcut Başkan Jerome Powell'ın görev süresi dolmadan yeni başkanın Senato'dan onay alamama ihtimalini artırıyor. Bu durum, Fed yönetiminde geçici bir boşluk oluşabileceği yönünde tartışmaları beraberinde getiriyor.

Powell ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, böyle bir senaryo gerçekleşirse görevine geçici olarak devam edeceğini belirtti. 18 Mart'taki değerlendirmesinde Powell, halefinin onaylanmaması durumunda "geçici başkan" sıfatıyla görevde kalacağını ve bunun hem yasal çerçeveye hem de geçmiş uygulamalara uygun olduğunu ifade etti.

Ancak mevcut yasal düzenlemeler, bu tür bir geçiş sürecini net şekilde tanımlamıyor. Federal Rezerv Yasası, başkanın yokluğunda başkan yardımcısının toplantılara başkanlık edeceğini belirtse de görev süresi dolan bir başkanın yerine yenisi atanamazsa nasıl bir yol izleneceği konusunda açık hüküm içermiyor.

Öte yandan Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterdiği eski Fed Guvernörü Kevin Warsh'ın Senato süreci de tıkanmış durumda. ABD Adalet Bakanlığı'nın Powell'a yönelik soruşturmasına ilişkin tartışmalar, Warsh'ın onay sürecini daha da karmaşık hale getiriyor.

Tüm bu gelişmeler, ABD'de para politikası yönetimine ilişkin belirsizliği artırırken, piyasalar açısından da yeni bir risk unsuru oluşturuyor.