AB'de yeni otomobil satışları şubatta arttı

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, şubat ayında yıllık bazda yüzde 1,4 yükselerek 865 bin 437'ye çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Mart 2026 09:10

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları şubatta, 2025'in aynı ayına göre yüzde 1,4 artışla 865 bin 437 oldu. Şubat ayında, Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 38,7'si hibrit, yüzde 23,1'i benzinli, yüzde 18,3'ü elektrikli, yüzde 9,7'si fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 8,1'i dizel ve yüzde 2,1'i de diğer yakıt türlerinde oldu.

Elektrikli otomobil satışları, şubatta yıllık bazda yüzde 20,6 artarak 158 bin 280'e ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 66,7'yi buldu.

Yeni otomobil satışları, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 3,8, İspanya'da yüzde 7,5 ve İtalya'da yüzde 14 artarken, Fransa'da yüzde 14,7 azaldı.

Ocak-şubat döneminde ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 düşüşle 1 milyon 664 bin 680'e indi. Otomotiv üreticilerine göre şubat ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 230 bin 228 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 158 bin 341 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 86 bin 51 yeni otomobille üçüncü oldu.

İlginizi Çekebilir
BoJ, Nisan’da faiz artışına mı gidecek? BoJ, Nisan’da faiz artışına mı gidecek? 23 Mart 2026 11:44
ECB için faiz beklentileri yükseldi: Küresel bankalardan 2026 senaryoları... ECB için faiz beklentileri yükseldi: Küresel bankalardan 2026 senaryoları... 23 Mart 2026 11:39
İsrail’den uçuş faaliyetlerini kısıtlama kararı İsrail'den uçuş faaliyetlerini kısıtlama kararı 23 Mart 2026 11:33
Çin’den akaryakıt fiyatlarına müdahale Çin'den akaryakıt fiyatlarına müdahale 23 Mart 2026 10:46
UBS’den kritik uyarı: Enerji fiyatları yüksek seyretmeye devam edebilir UBS'den kritik uyarı: Enerji fiyatları yüksek seyretmeye devam edebilir 23 Mart 2026 10:40
ECB: Orta Doğu krizi Euro Bölgesi’nin ekonomisini etkileyecek ECB: Orta Doğu krizi Euro Bölgesi’nin ekonomisini etkileyecek 23 Mart 2026 10:35
VİOP’ta kıymetli metal vadeli sözleşmelerinde alt fiyat limit yüzde 20’ye çıktı VİOP'ta kıymetli metal vadeli sözleşmelerinde alt fiyat limit yüzde 20'ye çıktı 23 Mart 2026 10:17
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 23 Mart 2026 10:16
Çin’in gümüş talebi rekor kırdı: Küresel stoklar alarm veriyor! Çin’in gümüş talebi rekor kırdı: Küresel stoklar alarm veriyor! 23 Mart 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı yeni haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı yeni haftaya düşüşle başladı 23 Mart 2026 09:31
Demir cevheri fiyatları yükseldi: Kömür ve çelik ürünlerinde artış hızlandı Demir cevheri fiyatları yükseldi: Kömür ve çelik ürünlerinde artış hızlandı 23 Mart 2026 09:30
Morgan Stanley uyardı: Petrol 120 dolar olursa Asya ekonomileri risk altında! Morgan Stanley uyardı: Petrol 120 dolar olursa Asya ekonomileri risk altında! 23 Mart 2026 09:27
