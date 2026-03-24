Saudi Aramco: Hürmüz'deki aksamalara karşı Yenbu rotasını devreye aldık

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Saudi Aramco, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kesintilere karşı Suudi Arabistan'ın batı kıyısındaki Yenbu Limanı üzerinden alternatif sevkiyat rotalarını devreye alarak enerji arzını güvence altına aldıklarını bildirdi.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Mart 2026 08:34

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar devam ederken, sevkiyatların farklı rotalardan devam ettiği ifade edildi.

Sevkiyat planlarının yeni koşullara göre revize edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saudi Aramco, değişen bölgesel koşullara yanıt olarak Yenbu Limanı üzerinden alternatif ihracat rotalarıyla güvenilir enerji arzını sürdürmektedir. Ekiplerimiz, müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışarak sevkiyatları güvenli ve verimli şekilde en üst düzeye çıkarmaya devam etmektedir. Sevkiyat planları yeni koşullara uygun şekilde güncellenmekte ve müşteriler düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Bu süreçte önceliğimiz, piyasa istikrarını desteklerken güvenli ve kesintisiz operasyonları sürdürmektir."

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından Yenbu Limanı, Körfez ülkelerinin ham petrol ihracatında başlıca çıkış noktalarından biri haline geldi. Yenbu'dan ham petrol ihracatı son 5 günde ortalama 3,66 milyon varil olarak kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta kıymetli metal vadeli sözleşmelerinde alt fiyat limit yüzde 20’ye çıktı VİOP'ta kıymetli metal vadeli sözleşmelerinde alt fiyat limit yüzde 20'ye çıktı 23 Mart 2026 10:17
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 23 Mart 2026 10:16
Çin’in gümüş talebi rekor kırdı: Küresel stoklar alarm veriyor! Çin’in gümüş talebi rekor kırdı: Küresel stoklar alarm veriyor! 23 Mart 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı yeni haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı yeni haftaya düşüşle başladı 23 Mart 2026 09:31
Demir cevheri fiyatları yükseldi: Kömür ve çelik ürünlerinde artış hızlandı Demir cevheri fiyatları yükseldi: Kömür ve çelik ürünlerinde artış hızlandı 23 Mart 2026 09:30
Morgan Stanley uyardı: Petrol 120 dolar olursa Asya ekonomileri risk altında! Morgan Stanley uyardı: Petrol 120 dolar olursa Asya ekonomileri risk altında! 23 Mart 2026 09:27
Bakır fiyatları 3 ayın en dip seviyesinde! Orta Doğu krizi risk iştahını azaltıyor Bakır fiyatları 3 ayın en dip seviyesinde! Orta Doğu krizi risk iştahını azaltıyor 23 Mart 2026 09:17
Küresel bankalar Çin enflasyon beklentisini yukarı çekti Küresel bankalar Çin enflasyon beklentisini yukarı çekti 23 Mart 2026 09:17
Orta Doğu krizi tahvil getirilerini yükseltti: Merkez bankaları faiz artışı için pozisyon alıyor Orta Doğu krizi tahvil getirilerini yükseltti: Merkez bankaları faiz artışı için pozisyon alıyor 23 Mart 2026 09:12
Piyasalar haftaya satış baskıyla başladı Piyasalar haftaya satış baskıyla başladı 23 Mart 2026 09:08
Haftaya kayıpla başlayan Asya borsaları Haftaya kayıpla başlayan Asya borsaları 23 Mart 2026 09:06
Çin’den küresel ekonomi çağrısı: Açıklık, inovasyon ve rekabet öne çıkıyor Çin'den küresel ekonomi çağrısı: Açıklık, inovasyon ve rekabet öne çıkıyor 23 Mart 2026 07:51
