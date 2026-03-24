Fed Yetkilisi: İran gerilimi faiz politikası belirsizliğini artırıyor

"Tek bir en olası senaryo yok" diyen San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, çatışmanın uzaması halinde enflasyon riskinin yükselirken iş gücü piyasasının zayıflayabileceğini ifade etti. Bu durumun, Fed'in fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedeflerini karşı karşıya getirebileceğini vurguladı.

Mevcut para politikasının şu an için uygun seviyede olduğunu dile getiren Daly, buna rağmen hızla değişen küresel risklere karşı esnek olunması gerektiğinin altını çizdi.

İran'daki gelişmelerin yılın geri kalanında faiz beklentilerinde dalgalanmalara yol açtığını belirten Daly, artan belirsizlik ortamında merkez bankasının aşırı yönlendirmeden kaçınması gerektiğini söyledi. Daly, "Belirsiz bir dünyada fazla ileriye dönük rehberlik vermek, yanlış bir kesinlik algısı yaratır, şeffaflığı azaltır ve piyasaların Fed'in tepkisini öngörmesini zorlaştırır" değerlendirmesinde bulundu.