AB'den İran ile müzakere çağrısı! Enerji fiyatlarındaki artış küresel etki yaratıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki artışın zincirleme etkilerini hissettiklerine dikkati çekerek, Orta Doğu'da çatışmaları sona erdirmek için İran'la müzakere masasına oturma zamanının geldiğini söyledi.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Mart 2026 08:38

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Canberra'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmeler konusundaki sorularını yanıtladı.

"Müzakere masasına dönmenin ve çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldiğini düşünüyoruz." diyen von der Leyen, Orta Doğu'da durumun küresel enerji tedarik hatları açısından kritik bir hal aldığını vurguladı.

Von der Leyen, "Hepimiz doğal gaz ve petrol fiyatlarının zincirleme etkilerini hissediyoruz. Bu durum işletmelerimizi ve toplumlarımızı etkiliyor. Ancak en önemli husus, müzakere edilmiş bir çözüme ulaşılması ve Orta Doğu'da gördüğümüz çatışmaların sona erdirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

AB ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nda ne gibi bir rol üstlenebileceği sorusuna yanıt veren von der Leyen, "AB liderleri, çatışmalar sona erdiğinde bir operasyon ya da misyon öngörebileceklerini açıkça ifade ettiler. Ancak Hürmüz Boğazı'nda gerekli kapasitenin sağlanmasına ilişkin kararlarını değerlendirmek bana düşmez." diye konuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

