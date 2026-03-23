Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku belli oldu

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 321,8 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 877,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 38,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Oluşturma Tarihi 23 Mart 2026 15:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Mart haftasında 321,8 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 877,8 milyon dolarlık DİBS (Kesin Alım) ve 38,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Mart haftasında 39 milyar 603,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 13 Mart haftasında 39 milyar 913,9 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 20 milyar 270,5 milyon dolardan 17 milyar 74,4 milyon dolara gerilerken, ÖST stoku da 1 milyar 956,2 milyon dolardan 1 milyar 912,5 milyon dolara indi.

