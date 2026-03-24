ABD doğal gaz fiyatları stok yüksekliğine rağmen yeniden yükselişe geçti

Tahminlere göre, ABD'nin batısındaki üçte iki bölge için sıcaklıklar 1 Nisan'a kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Öte yandan, İran'ın ABD ile müzakerelerde bulunduğunu reddetmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik şebekesine yönelik olası bir saldırıyı beş gün ertelemesi, tüccarların Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmesine neden oluyor.

Tüm bu jeopolitik gerilimlere rağmen, ABD doğalgaz fiyatları büyük ölçüde istikrarlı kaldı. Bunun nedeni, bol stoklar ve küresel piyasaya kısa vadeli maruz kalmanın sınırlı olması olarak öne çıkıyor; fiyatlar, 28 Şubat'taki çatışmanın ardından büyük dalgalanma göstermedi.

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, ülke doğalgaz stokları geçen yıla göre yüzde 10,4 ve son beş yıllık ortalamaya göre yüzde 2,6 daha yüksek seviyede bulunuyor. Ayrıca, LNG ihracat tesisleri neredeyse tam kapasite ile faaliyet gösteriyor.