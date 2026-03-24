CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD doğal gaz fiyatları stok yüksekliğine rağmen yeniden yükselişe geçti

ABD doğal gaz fiyatları stok yüksekliğine rağmen yeniden yükselişe geçti

ABD doğalgaz vadeli işlemleri, daha sıcak hava tahminlerinin ısınma talebini azaltacağı beklentisiyle dün üç haftanın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 6 düşüş yaşamıştı. Ancak bugün fiyatlar, MMBtu başına 2,93 dolara çıkarak toparlandı.

Oluşturma Tarihi 24 Mart 2026 10:37

Tahminlere göre, ABD'nin batısındaki üçte iki bölge için sıcaklıklar 1 Nisan'a kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Öte yandan, İran'ın ABD ile müzakerelerde bulunduğunu reddetmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik şebekesine yönelik olası bir saldırıyı beş gün ertelemesi, tüccarların Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmesine neden oluyor.

Tüm bu jeopolitik gerilimlere rağmen, ABD doğalgaz fiyatları büyük ölçüde istikrarlı kaldı. Bunun nedeni, bol stoklar ve küresel piyasaya kısa vadeli maruz kalmanın sınırlı olması olarak öne çıkıyor; fiyatlar, 28 Şubat'taki çatışmanın ardından büyük dalgalanma göstermedi.

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, ülke doğalgaz stokları geçen yıla göre yüzde 10,4 ve son beş yıllık ortalamaya göre yüzde 2,6 daha yüksek seviyede bulunuyor. Ayrıca, LNG ihracat tesisleri neredeyse tam kapasite ile faaliyet gösteriyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.088,0800 Değişim 55,26 Son veri saati:
Düşük 13049,97 Yüksek 13105,23
Açılış
44,3518 Değişim 0,0515 Son veri saati:
Düşük 44,298 Yüksek 44,3495
Açılış
51,5156 Değişim 0,1916 Son veri saati:
Düşük 51,3794 Yüksek 51,571
Açılış
6.297,8110 Değişim 202,813 Son veri saati:
Düşük 6139,687 Yüksek 6342,5
Açılış
99,2885 Değişim 5,8681 Son veri saati:
Düşük 94,1703 Yüksek 100,0384
Açılış
BİST En Aktif Hisseler