CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi BlackRock'tan kritik uyarı: Petrol 150 dolar olursa küresel resesyon kaçınılmaz

BlackRock CEO’su Larry Fink, petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara yükselmesi durumunda küresel ekonomide ciddi bir durgunluğun kaçınılmaz olacağını ifade etti.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 09:29

BlackRock CEO'su Larry Fink, İran kaynaklı jeopolitik risklerin devam etmesi ve petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalmasının dünya ekonomisi üzerinde "derin etkiler" yaratabileceğini vurguladı. 14 trilyon dolarlık varlığı yöneten BlackRock'un başındaki Fink, çatışmaların sona ermesi halinde petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerin altına gerileyebileceğini, ancak aksi durumda fiyatların uzun süre 100 doların üzerinde, hatta 150 dolara yakın seyrederek küresel çapta sert bir resesyona yol açabileceğini belirtti.

Orta Doğu'daki gerilimin enerji maliyetlerini artırması, finansal piyasalarda dalgalanmaları da beraberinde getirirken, özellikle Avrupa'da enerji arz güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İngiltere'de yerli üretimin artırılması yönünde çağrılar yapılırken, Offshore Energies UK ülkenin küresel belirsizlik ortamında ithalata daha bağımlı hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Fink, ülkelerin enerji politikalarında daha pragmatik davranması gerektiğini belirterek, uygun maliyetli enerjiye erişimin ekonomik büyüme ve yaşam standartları açısından kritik olduğunu söyledi. Petrol fiyatlarının 3-4 yıl boyunca 150 dolar seviyelerine çıkması halinde birçok ülkenin güneş ve rüzgâr enerjisine yöneliminin hızlanacağını da ifade etti.

Öte yandan Fink, mevcut finansal koşulların 2007-2008 küresel finans krizine benzer bir tablo oluşturmadığını belirterek, "Hiçbir benzerlik görmüyorum" değerlendirmesinde bulundu. BlackRock'un bazı özel kredi fonlarında yatırımcı çekimlerini sınırlamasına rağmen, bunun piyasanın küçük bir bölümünü etkilediğini ve kurumsal yatırım tarafının güçlü kalmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.930,1600 Değişim 227,76 Son veri saati:
Düşük 12908,86 Yüksek 13136,62
Açılış
44,3569 Değişim 0,0748 Son veri saati:
Düşük 44,2835 Yüksek 44,3583
Açılış
51,542 Değişim 0,1868 Son veri saati:
Düşük 51,4429 Yüksek 51,6297
Açılış
6.467,1240 Değişim 208,805 Son veri saati:
Düşük 6353,627 Yüksek 6562,432
Açılış
103,8914 Değişim 4,9810 Son veri saati:
Düşük 101,4157 Yüksek 106,3967
Açılış
BİST En Aktif Hisseler