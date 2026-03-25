BlackRock'tan kritik uyarı: Petrol 150 dolar olursa küresel resesyon kaçınılmaz

BlackRock CEO'su Larry Fink, İran kaynaklı jeopolitik risklerin devam etmesi ve petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalmasının dünya ekonomisi üzerinde "derin etkiler" yaratabileceğini vurguladı. 14 trilyon dolarlık varlığı yöneten BlackRock'un başındaki Fink, çatışmaların sona ermesi halinde petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerin altına gerileyebileceğini, ancak aksi durumda fiyatların uzun süre 100 doların üzerinde, hatta 150 dolara yakın seyrederek küresel çapta sert bir resesyona yol açabileceğini belirtti.

Orta Doğu'daki gerilimin enerji maliyetlerini artırması, finansal piyasalarda dalgalanmaları da beraberinde getirirken, özellikle Avrupa'da enerji arz güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İngiltere'de yerli üretimin artırılması yönünde çağrılar yapılırken, Offshore Energies UK ülkenin küresel belirsizlik ortamında ithalata daha bağımlı hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Fink, ülkelerin enerji politikalarında daha pragmatik davranması gerektiğini belirterek, uygun maliyetli enerjiye erişimin ekonomik büyüme ve yaşam standartları açısından kritik olduğunu söyledi. Petrol fiyatlarının 3-4 yıl boyunca 150 dolar seviyelerine çıkması halinde birçok ülkenin güneş ve rüzgâr enerjisine yöneliminin hızlanacağını da ifade etti.

Öte yandan Fink, mevcut finansal koşulların 2007-2008 küresel finans krizine benzer bir tablo oluşturmadığını belirterek, "Hiçbir benzerlik görmüyorum" değerlendirmesinde bulundu. BlackRock'un bazı özel kredi fonlarında yatırımcı çekimlerini sınırlamasına rağmen, bunun piyasanın küçük bir bölümünü etkilediğini ve kurumsal yatırım tarafının güçlü kalmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.