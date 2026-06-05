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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yatay seyirle 15.940,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Haziran 2026 09:31

Dün satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,91 düşüşle 15.939,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.965,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,01 üzerinde 15.940,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve teknoloji rallisinin duraksamasıyla yön arayışı öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Yurt içinde ise enflasyon verisi yatırımcıların odağında olacak.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 1,65 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,40 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Avro Bölgesi'nde büyümenin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.000 ve 16.100 puanın direnç, 15.800 ve 15.700 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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