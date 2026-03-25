İngiltere’de tüketici güveni geriledi: Market ve enerji fiyatları endişesi artıyor

KPMG tarafından gerçekleştirilen üç aylık ankete göre, ekonomik durumun kötüleştiğini düşünen tüketicilerin yarısı harcamalarını kısarken, büyük satın alımlarını erteleme oranı bir önceki çeyreğin %34'ünden %40'a yükseldi.

Ankete katılanların %62'si ekonominin kötüye gittiğini düşünürken, bu oran 2025'in dördüncü çeyreğinde %58 seviyesindeydi. Ekonomik kaygısı olanların %85'i market fiyatlarını, %84'ü fatura maliyetlerini, %52'si ise dışarıda yeme-içme giderlerini temel endişe kaynağı olarak belirtti. Mali durumunu "güvensiz" olarak tanımlayanların oranı ise %25'e çıktı.

KPMG İngiltere Tüketici, Perakende ve Eğlence Sektörleri Başkanı Linda Ellett, Orta Doğu'daki çatışmanın enerji ve market fiyatları üzerindeki fiili ve potansiyel etkileri göz önüne alındığında tüketici kaygısındaki artışın şaşırtıcı olmadığını vurguladı. Anket, 5-16 Mart tarihleri arasında 3.000 kişilik bir örneklem üzerinde gerçekleştirildi.