CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere’de tüketici güveni geriledi: Market ve enerji fiyatları endişesi artıyor

İngiltere'de tüketici güveni geriledi: Market ve enerji fiyatları endişesi artıyor

İngiltere’de tüketici güveni, Orta Doğu’daki çatışmaların enerji ve market fiyatları üzerindeki etkisine dair endişelerle birlikte son üç ayda düşüş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 09:31

KPMG tarafından gerçekleştirilen üç aylık ankete göre, ekonomik durumun kötüleştiğini düşünen tüketicilerin yarısı harcamalarını kısarken, büyük satın alımlarını erteleme oranı bir önceki çeyreğin %34'ünden %40'a yükseldi.

Ankete katılanların %62'si ekonominin kötüye gittiğini düşünürken, bu oran 2025'in dördüncü çeyreğinde %58 seviyesindeydi. Ekonomik kaygısı olanların %85'i market fiyatlarını, %84'ü fatura maliyetlerini, %52'si ise dışarıda yeme-içme giderlerini temel endişe kaynağı olarak belirtti. Mali durumunu "güvensiz" olarak tanımlayanların oranı ise %25'e çıktı.

KPMG İngiltere Tüketici, Perakende ve Eğlence Sektörleri Başkanı Linda Ellett, Orta Doğu'daki çatışmanın enerji ve market fiyatları üzerindeki fiili ve potansiyel etkileri göz önüne alındığında tüketici kaygısındaki artışın şaşırtıcı olmadığını vurguladı. Anket, 5-16 Mart tarihleri arasında 3.000 kişilik bir örneklem üzerinde gerçekleştirildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.930,1600 Değişim 227,76 Son veri saati:
Düşük 12908,86 Yüksek 13136,62
Açılış
44,3557 Değişim 0,0748 Son veri saati:
Düşük 44,2835 Yüksek 44,3583
Açılış
51,5074 Değişim 0,1868 Son veri saati:
Düşük 51,4429 Yüksek 51,6297
Açılış
6.475,6930 Değişim 208,805 Son veri saati:
Düşük 6353,627 Yüksek 6562,432
Açılış
104,1906 Değişim 4,9810 Son veri saati:
Düşük 101,4157 Yüksek 106,3967
Açılış
BİST En Aktif Hisseler