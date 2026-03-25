Çin limanlarında konteyner hacmi Mart ayında yükseldi: Ticaret enerji şoklarından etkilenmedi

Yılın ilk dokuz haftasındaki %12'lik artışa göre büyüme hızı yavaşlamış olsa da, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği enerji fiyatı şoklarının Çin'in dış ticaretini ciddi biçimde etkilemediği görülüyor.

Çin ekonomisi, geçen yıl büyümesinin yaklaşık üçte birini net ihracattan sağladı. 2026'da da veri merkezleri ve enerji ekipmanlarına yönelik küresel talep, dış ticaretin güçlü kalmasına destek oluyor. Yapay zekâ yatırımlarının tetiklediği ihracat talebi, petrol fiyatlarındaki artışın etkilerini dengeledi.

Yılın ilk iki ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre %22 artarken, çip ihracatı %73 yükseldi. ANZ Bank ekonomistleri, Çin'in yapay zekâ ile bağlantılı ihracatının 2025'te toplam ihracatın %19'unu oluşturduğunu ve bunun büyük ölçüde yarı iletkenlerden meydana geldiğini belirtti.

Ekonomistler, mart ayındaki ihracat verilerinin mevsimsel faktörlerden etkilenebileceğini, şubat ayında geç kutlanan Ay Yeni Yılı nedeniyle daha fazla iş günü olmasının martta ters etki yaratabileceğini vurguladı. Resmi dış ticaret verileri 14 Nisan'da açıklanacak.