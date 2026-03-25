Çin limanlarında konteyner hacmi Mart ayında yükseldi: Ticaret enerji şoklarından etkilenmedi

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, mart ayının ilk üç haftasında limanlardan geçen konteyner sayısı yaklaşık 20 milyon adet olarak kaydedildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6’dan fazla artışa işaret ediyor.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 09:34

Yılın ilk dokuz haftasındaki %12'lik artışa göre büyüme hızı yavaşlamış olsa da, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği enerji fiyatı şoklarının Çin'in dış ticaretini ciddi biçimde etkilemediği görülüyor.

Çin ekonomisi, geçen yıl büyümesinin yaklaşık üçte birini net ihracattan sağladı. 2026'da da veri merkezleri ve enerji ekipmanlarına yönelik küresel talep, dış ticaretin güçlü kalmasına destek oluyor. Yapay zekâ yatırımlarının tetiklediği ihracat talebi, petrol fiyatlarındaki artışın etkilerini dengeledi.

Yılın ilk iki ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre %22 artarken, çip ihracatı %73 yükseldi. ANZ Bank ekonomistleri, Çin'in yapay zekâ ile bağlantılı ihracatının 2025'te toplam ihracatın %19'unu oluşturduğunu ve bunun büyük ölçüde yarı iletkenlerden meydana geldiğini belirtti.

Ekonomistler, mart ayındaki ihracat verilerinin mevsimsel faktörlerden etkilenebileceğini, şubat ayında geç kutlanan Ay Yeni Yılı nedeniyle daha fazla iş günü olmasının martta ters etki yaratabileceğini vurguladı. Resmi dış ticaret verileri 14 Nisan'da açıklanacak.

Küresel ham çelik üretimi Şubat’ta geriledi: Türkiye ve Hindistan artışta! Küresel ham çelik üretimi Şubat'ta geriledi: Türkiye ve Hindistan artışta! 24 Mart 2026 15:01
Endonezya artan petrol fiyatları nedeniyle mesaiyi 4 güne indirecek Endonezya artan petrol fiyatları nedeniyle mesaiyi 4 güne indirecek 24 Mart 2026 13:45
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 24 Mart 2026 12:00
Rusya, amonyum nitrat gübresinin ihracatını geçici olarak durdurdu Rusya, amonyum nitrat gübresinin ihracatını geçici olarak durdurdu 24 Mart 2026 11:51
ABD’de benzin fiyatlarındaki yükseliş sürüyor ABD'de benzin fiyatlarındaki yükseliş sürüyor 24 Mart 2026 11:34
Orta Doğu krizi Avrupa’yı sarsıyor: Hükümetler acil enerji paketleriyle müdahale ediyor Orta Doğu krizi Avrupa'yı sarsıyor: Hükümetler acil enerji paketleriyle müdahale ediyor 24 Mart 2026 11:22
Bitcoin 70 bin doların üzerinde ama risk sürüyor Bitcoin 70 bin doların üzerinde ama risk sürüyor 24 Mart 2026 11:09
ABD doğal gaz fiyatları stok yüksekliğine rağmen yeniden yükselişe geçti ABD doğal gaz fiyatları stok yüksekliğine rağmen yeniden yükselişe geçti 24 Mart 2026 10:37
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 24 Mart 2026 10:02
Japonya, ikinci kez petrol rezervlerini kullanıma açıyor Japonya, ikinci kez petrol rezervlerini kullanıma açıyor 24 Mart 2026 09:57
BlackRock piyasa zamanlamasına karşı uyardı BlackRock piyasa zamanlamasına karşı uyardı 24 Mart 2026 09:43
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 24 Mart 2026 09:31
