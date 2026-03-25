S&P Global Asya-Pasifik büyüme tahminini artırdı: 2026’da güçlü performans beklentisi

S&P Global Ratings, Asya-Pasifik ekonomilerine ilişkin 2026 büyüme öngörüsünü yukarı yönlü revize etti. Kuruluş, bölgenin güçlü büyüme ivmesini koruyacağını belirtirken, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler, artan enerji fiyatları ve ticaret belirsizliklerinin görünüm üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 09:26

S&P Global Ratings "Asya-Pasifik Ekonomik Görünüm 2026 İkinci Çeyrek" raporuna göre, teknoloji ağırlıklı ihracat ve sağlam iç talep büyümeyi desteklemeye devam edecek.

Çin ekonomisi için 2026 büyüme tahmini %4,4 olarak açıklanırken, zayıf iç talep, gayrimenkul sektöründeki sorunlar ve Orta Doğu'daki gelişmeler büyümeyi sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer aldı. Enflasyonun ise %1,2 civarında seyretmesi bekleniyor. ABD'nin son dönemde uyguladığı gümrük vergisi indirimlerinin geçici bir destek sağlayabileceği, ancak yıl içinde yeni tarife adımlarının gündeme gelebileceği ifade edildi.

Çin hariç Asya-Pasifik bölgesi için büyüme tahmini %4,2'den %4,5'e yükseltildi. Bu artışta Hong Kong, Hindistan, Malezya, Singapur ve Tayvan gibi ekonomilerdeki daha güçlü görünüm etkili oldu. Yarı iletkenler ve yapay zekâ ürünlerine yönelik küresel talebin ihracatı desteklemesi bekleniyor.

Raporda ayrıca, Orta Doğu kaynaklı enerji arzında yaşanabilecek uzun süreli kesintilerin özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için risk oluşturduğu vurgulandı. Petrol fiyatlarında sert artış yaşanması durumunda bölgesel enflasyonun yaklaşık 1 puan yükselebileceği, Çin, Hindistan ve Japonya'da büyümenin ise 0,3 ila 0,4 puan düşebileceği öngörüldü.

Merkez bankalarının faiz indirimi konusunda sınırlı hareket alanına sahip olduğu belirtilirken, enerji fiyatlarına bağlı enflasyon ve kur oynaklığının politika yapıcıları temkinli olmaya yönlendireceği ifade edildi.

